Chrissy Teigen er igen gravid.

Det bekræfter stjernen i et opslag på Instagram, hvor modellen viser maven frem til sine mange følgere.

Chrissy Teigen og musikeren John Legend mistede deres tredje barn i en spontan abort for 22 måneder siden.

Nu er parret blevet gravide igen gennem fertilitetsbehandling.

»De sidste par år har været et slør af forskellige følelser, men nu har glæde igen ramt vores hjem og hjerter igen. En billion skud senere (som I kan se på benet) og vi har nu en lille en på vej,« skriver hun.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af chrissy teigen (@chrissyteigen)

I opslaget kommer Chrissy Teigen også ind på, at hun har været ekstremt nervøs omkring den fjerde graviditet, efter hun mistede sønnen Jack i september 2020..

»Efter hvert lægebesøg sagde jeg til mig selv, at nu var den godt nok, og nu kunne jeg godt sige det. Men selv efter hvert hjerteslag var jeg alligevel nervøs. Jeg kommer nok aldrig til at gå fra et besøg uden nerver, men som det går lige nu er alt godt og smukt. Det har været hårdt at holde det skjult så længe,« lyder det..

Chrissy Teigen og John Legend har i forvejen børnene Luna Simone og Miles Theodore.