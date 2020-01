Den unge model Madalyn Davis' tragiske død i Sydney har vakt sorg i både Australien og England, men har også vækket ondskabsfulde 'trolls', som nu forpester hendes efterladtes tilværelse med hånlige kommentarer.

Den 21-årige brite omkom, da hun efter en bytur i den australske hovedstad forcerede et hegn ved Diamond Bay Reserve i velhaverforstaden Vaucluse, angiveligt for at tage en selfie med den smukke udsigt som baggrund.

Hun mistede af uvisse årsager balancen, og styrtede cirka 30 meter i døden. Hendes lig blev fundet i vandet adskillige timer senere.

Tragedien skete natten til søndag, og i dagene efter blev hendes Instagram-profil genstand for nedladende kommentarer, hvor folk blandt andet skrev, at det var hendes egen dumhed og narcissime, der førte til dødsfaldet. Det har fået kvindens mor til at tage til genmæle, skriver news.com.

Madalyn Davis blev kun 21 år. Vis mere Madalyn Davis blev kun 21 år.

»Min datter var ikke besat af sig selv, hun var en vidunderlig, smuk person, som begik en fejltagelse. Hvordan kan I skrive sådan nogle ting? Hun har en lillesøster og -bror, som læser det,« skriver moren, Rebecca Smith, på Instagram.

»Madalyn var elsket. Hun havde integritet og hun var ordentlig. Hvis I er nødt til at tro andet for at få det bedre med jer selv, er det jeres problem. Jeg ønsker jer bedring med hvad end det er for et traume, der har fået jer til at opføre jeres sådan her,« lyder det fra modellens mor.

Madalyn Davis var på ferie i Australien med sin vennegruppe, og havde været med dem i byen, da de ved 6.30-tiden om morgenen besluttede at nyde udsigten ved Diamond Bay Reserve på vej hjem.

Politiet i New South Wales undersøger nu, om området er godt nok hegnet ind, og om advarselsskiltene om, at man ikke skal forcere hegnet, er tydelige nok, skriver BBC.