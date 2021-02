Efter to spontane aborter venter sangeren Simon Webbe og hans kone Ayshen Webbe nu deres første fælles barn.

Det fortæller det tidligere Blue-medlem til magasinet Hello!

»Det er fantastisk. Vi føler os så heldige og taknemmelige,« siger han.

»Hver gang jeg rører Ayshens mave, bevæger babyen sig, som om den ved, at det er mig. Jeg hvisker: 'Du vil blive elsket så højt, og jeg kan ikke vente på at møde dig.«

Simon Webbe er allerede far til en 24-årig datter, Alanaha, fra et tidligere forhold. Det kommende barn bliver hans første med Ayshen Webbe, der selv er tidligere sanger og medlem af pigegruppen Fe-Nix, men i dag arbejder som blogger og makeupartist.

»At få et barn er det alt, jeg nogensinde har drømt om. Vi kommer til at opleve det virkelig snart, og jeg vil for evigt skatte det øjeblik, hvor Simon og jeg vil beundre vores baby for første gang,« siger Ayshen Webbe, der giftede sig med Simon Webbe i 2018.

Ayshen Webbe har allerede termin i april, men har holdt graviditeten hemmelig indtil nu, fordi deres to tidligere graviditeter endte ud i spontane aborter.

Første gang var et halvt år efter brylluppet, afslører parret til Hello!, og de var knap kommet sig over tabet, da det skete igen et år senere.

Smerten var så ubærlig for parret, at de ikke ønskede at prøve mere.

»Og så blev Ayshen gravid med det samme. Så vores baby blev lavet af kærlighed og ikke pres,« siger Simon Webbe.