Der er ikke meget Bøvl over den lejlighed, som komiker Mark Le Fêvre og kæresten, Sidsel Fisker Buhl Jørgensen, netop har sat til salg.

Tværtimod. Lejligheden som parret har sendt på markedet ligger nemlig i København og har både elevator, privat parkering, to altaner og en tagterrasse.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Mark Le Fêvre købte sammen med sin kæreste boligen tilbage i 2017 for 3,4 millioner kroner, og i dag - lidt over to år efter - skal du lægge en anelse mere, hvis du vil have fingrene i den to etagers ejerlejlighed. Lejligheden er nemlig udbudt til salg for 3.995.000 kroner.

Den 128 kvadratmeter store lejlighed har postnummer i københavnerkvarteret Nordvest, der af ejendomsmægleren Danbolig Nordvest/Emdrup - Holm & Hauberg beskrives som; et område i udvikling med meget nybyggeri, gode caféer og samtidig kun kort afstand til gode grønne områder.

"Billigt" område

Udbudsprisen på knap fire millioner kroner betyder, at du skal give lige over 31.200 kroner pr. kvadratmeter i Le Fêvres lejlighed. Det er lidt under, hvad lejlighederne ellers bliver handlet for i Nordvest.

I det første halve år af 2019 lød den gennemsnitlige kvadratmeterpris nemlig på lige over 33.000 kroner for områdets solgte ejerlejligheder. Det viser tal fra Boliga.dk.

Kvadratmeterpriserne i København NV gør området til et af de billigste steder i Hovedstaden at købe i, hvis man er på jagt efter en ejerlejlighed.

Priserne er kun “overgået" af Brønshøj, hvor ejerlejlighederne i snit koster omkring 29.400 kroner pr. kvadratmeter, hvilket således gør bydelen til Københavns billigste bydel.

Mark Le Fêvre var i 2019 på tour med sit onemanshow, Bøvl, men mange kender ham sikkert fra karakteren Jyde-Man, som var et kæmpehit på YouTube.

Derudover medvirker Le Fêvre også som assistent i TV2-programmet, Stormester.

