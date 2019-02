Der var brag og glade dage, da Zulu Awards løb af stablen torsdag aften.

Mange kendisser trådte ind over scenen, og en af dem, der var booket til at komme, var Anders Breinholt.

Da TV-værten kom kørende ind fra siden, gik der dog noget galt. Fra TV2s side oplyser man, at det var en teknisk fejl.

Da lyset i hele salen tændte, begyndte publium og folk på scenen at kigge forvirret rundt.

I 2015 begyndte nedrivningen af KB Hallen, efter den ødelæggende Brand. Foto: Bax Lindhardt Vis mere I 2015 begyndte nedrivningen af KB Hallen, efter den ødelæggende Brand. Foto: Bax Lindhardt

Desuden blev der fra scenen joket med, at der var ildebrand, men der var bare tale om et minut eller to, hvor det var lidt uvist, hvad der skete.

»Nej, det må man ikkke joke med,« lød det efterfølgende om den brandfarlige vittighed.

Zulu Awards blev afholdt i den historiske KB Hallen med Pilou Asbæk som vært.

Kb Hallen er for nyligt taget i brug igen, efter den netop var brændt ned.

Breinholt lavede lidt sjov med, at det oprindeligt var ved opstarten til en sex-messe, at branden, der tog livet af den gamle hal, fandt sted.

Det var i 2011, at den altødelæggende brand brød ud, og først i slutningen af 2018 kunne man igen tage hallen i brug.

Tidligt på aftenen blev der også vist en videosekvens, for at mindes det spillested, som KB Halllen er og har været.

Aftenen bød på mange kæmpestjerner, og gæsterne kunne høre Hjalmer, Medina, Nabiha og Citybois synge fra scenen.