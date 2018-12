Et år efter Peter Zobels død har den tidligere model Henriette Zobel fundet kærligheden igen.

Hendes nye kæreste er en god bekendt af Zobel-familien - og erhvervsmanden Peter Zobel, som Henriette uden omsvøb kaldte sit 'livs kærlighed', da efter at han gik bort i september sidste år.

56-årige Henriette Zobel har under en ferie i Lissabon delt et billede på Instagram, hvor hun står sammen med 54-årige Erik Stener Færch.

'Love you,' skriver hun til billedet og tilføjer en hjerte-emoji.

Overfor Billed-Bladet bekræfter Henriette Zobel, at de er kærester.

»Vi har faktisk kendt hinanden i mange år, da hans far, Stener Færch, var jagtven med Peter (Zobel, red.). Vi er bare glade for hinanden og tager det stille og roligt,« siger Henriette Zobel til ugebladet.

Erik Stener Færch er en del af den stenrige Færch-familie, som tidligere var kendt som et af Danmarks største tobaks-dynastier. Familievirksomheden Færch Holding frasolgte i sine aktier i Skandinavisk Holding, som på daværende tidspunkt var medejer af Skandinavisk Tobakskompagni.

'Peter var manden i mit liv'

Henriette Zobel var tynget af sorg, efter at Peter Zobel som 81-årig sov stille ind den 3. september sidste år efter i flere år at have lidt af lungesygdommen KOL.

»Jeg har aldrig prøvet denne form for sorg,« sagde hun tre måneder senere til B.T. i et stort interview.

Den tidligere Codan-direktørs død kunne slet ikke sammenlignes med de tab af ældre familiemedlemmer, som hun tidligere har været igennem, understregede Henriette Zobel.

»Peter var manden i mit liv. Jeg elsker ham. Jeg savner ham. Han var det mest spændende menneske i hele verden.«

Henriette Zobel mødte den kendte erhvervsmand, da hun var meget ung. Hun var blot 17 år gammel, mens han var en noget mere moden herre på 44 år. Han havde endda været gift to gange forinden.

Arkivfoto. Henriette Zobel har genfundet kærligheden lidt over et år efter, at hendes mand Peter Zobel gik bort. Foto: Nikolai Linares Vis mere Arkivfoto. Henriette Zobel har genfundet kærligheden lidt over et år efter, at hendes mand Peter Zobel gik bort. Foto: Nikolai Linares

Alligevel fandt parret sammen, og i 1993 blev parret forældre til sønnen Alexander. Peter Zobel var i forvejen far til fire døtre, men med Henriette Zobel fik han for første gang en søn, hvilket han brændende havde ønsket sig.

Blot to år senere tilsmilede lykken parret igen, da de blev forældre til sønnen Nicolai.

Peter og Henriette Zobel blev første gang skilt efter ét års ægteskab i 1988, mens anden skilsmisse kom efter 13 års ægteskab i 2004.

Du kan se billedet af Henriette Zobel og Erik Stener Færch, som hun postede på Instagram, herunder.