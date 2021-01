Først anklagede hun ham for trusler om drab og om at skære hende i små stykker. Nu anklager han hende for alkoholmisbrug og vold.

Den bizarre skilsmissekamp mellem kendisparret Christina Ricci og filmfotografen James Heerdegen fortsætter og ser ud til at udvikle sig til alt andet end den ‘lykkelige skilsmisse’.

I hvert fald holder parret ikke igen med voldsomme beskyldninger mod hinanden.

For få dage siden lykkedes det Christiane Ricci at få et polititilhold mod manden, efter at den 40-årige skuespillerinde anklagede Heerdegen for at have udsat hende for vold og trusler.

Der fik fredag Heerdegen til at søge om et polititilhold mod sin kone, hvilket dog er blevet afvist. Det skriver Daily Mail og Page Six.

Heerdegen anklager blandt andet Ricci for at have et alkoholmisbrug, og for at hun ikke kan varetage at være mor for parret seksårige søn, som Ricci ellers har søgt fuld myndighed over.

Men den opgave mener Heerdegen ikke, at Ricci kan klare. Han påstår, at hun har været så fuld foran parret søn, at hun har fået ‘black outs’ og efterfølgende glemt, hvad hun lavede, fremgår det af retsdokumenterne, skriver Daily Mail.

Desuden påstår Heerdegen, at han blev nødt til at tjekke sønnens flasker med brystmælk, da han var lille, for at tjekke at mælken ikke var fyldt med alkohol.

Christina Ricci beskylder sin eksmand for vold og mordtrusler. Foto: Dimitrios Kambouris Vis mere Christina Ricci beskylder sin eksmand for vold og mordtrusler. Foto: Dimitrios Kambouris

»Ved disse tilfælde fandt jeg ‘forurenede’ flasker, som jeg smed ud for at sikre mig, at spædbarnet ikke blev madet med brystmælk forurenet med alkohol,« siger han i retsdokumenterne, hvor der også er vedlagt en sms-korrespondance mellem parret, hvor Ricci undskylder for, at hun har været fuld.

Ifølge Heerdengen har Ricci været så fuld, at hun engang næsten faldt med deres lille søn i armene, ligesom han også mener, at hun har kørt i påvirket tilstand med sønnen.

Desuden er han sur over, at hun engang skulle have afbrudt en graviditet uden at fortælle ham om det. Faktisk blev han så vred, at han for en kort stund forlod hende.

Han anklager desuden sin kommende ekskone for at have været ham utro.

Heerdengens anklager kommer efter, at Christina Ricci er fremkommet med endnu mere opsigtsvækkende og voldsomme anklager mod ham.

Ifølge Ricci var hun offer for 'alvorlig fysisk og psykisk misbrug'. Blandt andet har hun beskrevet, hvordan hun under en familieferie til New Zealand kom til at sige noget, som fik hende til at frygte, at Heerdegen ville slå hende ihjel.

»Han sagde, at den eneste måde, han ville kunne have ondt af mig, var, hvis jeg blev skåret i små stykker. Den nat gemte jeg alle knive i den hytte, vi boede i. Jeg frygtede for mit og min søns liv«, forklarede Ricci ifølge retsdokumenterne, som People har fået indsigt i.

Og det blev kun værre, da hun fortalte, at hun ville skilles, men grundet coronavirussen blev ‘fanget’ i et hus sammen med Herdengen.

Christina Ricci i 2017. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Christina Ricci i 2017. Foto: ANGELA WEISS

Ifølge Ricci opstod der i juni 2020 en episode, hvor Heerdegen angiveligt jagtede hende rundt i huset, mens hun panisk – og forgæves – forsøgte at ringe til politiet. Ricci har fortalt, at hun fik sår, blå mærker og skade på sin hofte af episoden.

Heerdegens advokat, Larry Bakman, har ifølge Daily Mail udtalt, at hans klient benægter alle anklager, som Christina Riccu har fremsat. Ifølge Bakman er Riccis ønske om polititilhold et forsøg på at ramme den kommende eksmand.

Chrisina Riccis advokat, Samantha Spector, påstår, at Heerdegens stævning og ønske om polititilhold er et forsøg på at skræmme hendes klient.

»Det vil ikke virke. Christina vil ikke blive skræmt af Hr. Heerdegen og falske anklager - og hun vil forblive fast besluttet på at beskytte sin familie,« udtaler Spector til Daily Mail.