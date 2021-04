Jason Segel er især kendt fra hitserien 'How I Met Your Mother', hvor han var den ene halvdel af et længerevarende parforhold.

Sådan har det også været i virkeligheden, hvor Jason Segel i syv år har dannet par med kunstneren Alexis Mixter. Men nu er det slut.

Det fortæller Alexis Mixter selv på sin Instagram, hvor hun har delt et billede af de to.

»Det her er et billede af to bedste venner. Den her fyr og jeg har delt så meget i livet,« skriver hun blandt andet og fortsætter:

»Det er underligt at skrive om slutningen på et forhold, især når venskabet, der stadig eksisterer, er så fuld af liv.«

Selvom mange sikkert ville være triste, når så langt et forhold slutter, er det ikke tilfældet for Alexis Mixter. Hun skriver nemlig, at opslaget kun er lavet med følelsen af kærlighed og taknemmelighed.

Hun fortæller også, at det er en sær fornemmelse at annoncere et forholds slutning på de sociale medier, ligesom det ikke er let at have et romantisk forhold, der har offentlighedens interesse.

Jason Segel og Alexis Mixter mødte hinanden i 2014 og viste sig første gang sammen på den røde i løber i 2016 forud for en fundraiser.

I sit opslag forklarer Alexis Mixter, at de begge er meget private personer, og det vil de fortsætte med at være. Måske af denne grund har Alexis Mixter heller ikke mange billeder af sin nu ekskæreste på Instagram.

Hun delte dog et billede af skuespilleren, da de fejrede hans 40-års fødselsdag

»I dine 40 år på denne jord har du opnået så meget og er kommet så langt. Du inspirerer mig hver dag, og du har lært mig, at mit hjerte er stort nok til at indeholde mere kærlighed, end jeg nogensinde havde forestillet mig,« skrev hun ved den lejlighed.

Selvom Jason Segels mest kendte rolle var som Marshall Eriksen i serien 'How I Met Your Mother', der løb fra 2005-2014, har han også været med i en lang række film som 'Knocked Up', 'I Love You, Man' og 'Bad Teacher'.