På trods af en svær diagnose om kræft i hjernen, så er der nu atter engang lidt godt nyt om den folkekære sanger Niels ’Noller’ Olsen.

Ifølge hans bror, Jørgen Olsen, så ser det ud til at gå den rigtige vej, og en kemobehandling ser ud til at have haft en gunstig effekt.

Det fortæller han til Se og Hør.

»Noller er kommet hjem og har det godt, og jeg synes, at det går fremad hele tiden. Jeg tror først og fremmest, at det er kemoen, der har haft gunstig indvirkning på ham. Han taler meget bedre, og man kan forstå alt, hvad han siger. Det er positivt,« siger storebror Jørgen Olsen om sin fire år yngres bror helbred.

Det kom som et chok for mange, da ’Nollers’ manager bekræftede overfor B.T. kort før jul, at 65-årige Niels ’Noller’ Olsen har alvorlig kræft i hjernen. Sangeren selv har udtalt til Ekstra Bladet, at han har fået at vide af lægerne, at han har mellem to og fire år tilbage at leve i.

Den uhelbredelige sygdom kommer kun tre år efter, at Niels ’Noller’ Olsen fik en stor hjerteoperation, hvor han fik en mekanisk hjerteklap. Igennem det efterfølgende sygdomsforløb optrådte hans storebror, Jørgen Olsen, alene.

Jørgen Olsen fortalte også for få dage siden til Her og Nu, at han er fuld af fortrøstning, da det går den rigtige vej med hans bror.

Han fortalte ved den lejlighed også, at han meget gerne så sin lillebror ved sin side på scenen igen. Lægerne ved dog ikke, om sangeren atter kommer til at stå på scenen.