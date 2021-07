Skuespilleren Rebel Wilson har ikke ligget på den lade side gennem coronakrisen.

Ikke bare har hun gang i optagelserne til en ny film – hun har også undergået en iøjnefaldende transformation.

Det viser skuespilleren, der måske er bedst kendt fra komedierne Bridesmaides og Pitch Perfect, frem på Instagram.

På det sociale medie har den 41-årige skuespiller nemlig delt flere billeder fra optagelserne til hendes nye film »Senior Year.«



Ifølge flere medier udnævnte Rebel Wilson 2020 til sit »Sundhedsår.«

Og efter et år med en ny kostplan og time efter time investeret i fitnesscenteret, kan skuespilleren nu se sit hårde arbejde resultere i lidt af et vægttab.

Det er nemlig lykkes hende at smide knap 30 kilo.

Rebel Wilsons nye film »Senior Year« udkommer på Netflix næste år.

I filmen spiller Rebel Wilson en cheerleader, der efter at have ligget i koma i to årtier, vågner op og forsøger at genvinde sit high school-liv og renommé.