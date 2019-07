Lidt mere end et halvt år efter, at den amerikanske skuespillerinde Shay Mitchell stod frem og fortalte om sin store sorg over at have haft en ufrivillig abort, deler hun nu en glædelig nyhed.

Hun er nemlig i lykkelige omstændigheder og venter sit første barn.

Den 32-årige skuespillerinde - der især er kendt fra tv-serien 'Pretty Little Liars' - er lykkedes med at holde graviditeten helt skjult for offentligheden indtil nu.

Hun afslørede selv den gode nyhed hen over weekenden på Instagram, hvor hun har delt et billede af sin voksende babybule:

Does this mean I'm allowed to drive in the car pool lane at all times now?

'Betyder det, at jeg nu kan tillade mig at køre i 'car pool'-kørebanen fra nu af?', skriver hun til billedet.

Den glædelige nyhed kommer knap syv måneder efter, at Shay Mitchell tilbage i januar fortalte, at 2018 både havde været godt - men også smertefuldt.

I løbet af året havde hun nemlig haft en ufrivillig abort:

'Støtten og kærligheden, som mange af jer har vist mig, har løftet mig op på selv mine mørkeste dage, og en af dem kom sidste år, efter jeg havde en ufrivillig abort og mistede det barn, jeg havde håbet på og drømt om,' skrev hun dengang.

Shay Mitchell venter barnet med sin kæreste, Matte Babel, der også arbejder som skuespiller.