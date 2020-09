Janni og Karsten har fået endnu en sød lille mops i hjemmet i Vedbæk.

Det er ingen hemmelighed, at forsidefruen Janni Ree er en stor dyreelsker, der særligt har kastet sin kærlighed på hunderacen mops. Hende og Karsten har i forvejen den toårige mops Cobra, men nu er der kommet endnu et pelset medlem til familien: Den ni uger gamle mops Lola.

»Hun er så cute. Vi er meget glade for hende! Hun er allerede pottetrænet,« lyder det stolt fra Janni til Realityportalen.

Herunder kan du se lille Lola, der netop er blevet indlemmet i Karsten og Jannis familie:

Lola på 9 uger. Foto: Privat Vis mere Lola på 9 uger. Foto: Privat

En del af familien

Janni har altid kaldt sine hunde for sine babyer, men faktisk er Lola helt oprigtigt en del af familien.

»Hun er fra samme sted som Cobra, det er hans søsters barn. Cobra har taget godt imod hende, selvom hun bider sig fast i ham,« forklarer Janni med et grin.

Lola har da også allerede fået sin plads i ægteparrets seng, og heldigvis har hun et godt sovehjerte, så der bliver sovet igennem om natten.

Men selvom Janni allerede knuselsker sin lille, nye puttemakker Lola, så var det ikke udelukkende for sin egen skyld, at hun fik skaffet endnu en firbenet ven til familien.

»Jeg har længe gerne ville have en makker til Cobra, da de er flokdyr, og jeg ved hvor meget glæde, de får af hinanden. Jeg tror, det er bedst med en hun, som kan sætte vores han lidt på plads,« siger Janni med et smil.

Herunder kan du se Janni med lille Lola:

Janni med Lola. Foto: Privat Vis mere Janni med Lola. Foto: Privat

Særligt navn

Selvom Janni klart er den af hende og Karsten, der er mest følelsesmæssigt investeret i parrets hunde, så gør Karsten også sin del.

»Karsten har fået lov at vælge navnet, det er Lola efter en engelsk racersportsvogn, som han selv ejer. Begge to er nu opkaldt efter en sportsvogn og en racersportsvogn. Jeg synes, det er nogle fine navne,« forklarer Janni.

Herunder kan du se Karsten sammen med lille Lola:

Karsten med parrets nye hund. Foto: Privat Vis mere Karsten med parrets nye hund. Foto: Privat

Janni og Karsten har også tidligere haft mopserne Bugatti og Coco, som man også mødte i ‘Forsidefruer’.

Her blev seerne lukket med ind i den svære afsked med de to elskede hunde, da Bugatti ulykkeligvis døde af et hjertestop som bare 6-årig og den 12-årige Coco, der til sidst var for plaget af gigt og måtte aflives.

Bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.