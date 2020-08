Sofie Lindes opråb om ligestilling, hvad angår løn, er kommet vidt og bredt. Også forbi chefkontoret i kulturministeriet.

Og nu har Joy Mogensen – efter at have tænkt meget over det – besluttet, at hun som minister på området også har et ansvar.

Det beskriver hun i et opslag på Facebook, hvor hun indleder med ordene:

'Har tænkt meget over Sofie Lindes opgør med sexisme, som, jeg virkelig håber ikke, stadigvæk findes i dansk public service.'

'Men i stedet for kun at håbe, synes jeg også, at det kræver noget af mig som kulturminister,' skriver hun.

I kølvandet på de mange tanker og erkendelsen har ministeren således valgt at bede DR og TV 2's bestyrelsesformænd forklare, hvordan de aflønner mandlige og kvindelige værter.

'Så er ugen i gang. Tak for inspirationen, Sofie,' skriver hun afsluttende.

Spørger man Sofie Linde, er det en illusion at tro, at der ikke er forskel på kønnene, når det kommer til løn.

Det var hun helt klar i mælet om, da hun onsdag tog ordet og satte fokus på sexisme under 'Zulu Comedy Galla', hvor hun var vært.

Her fremhævede hun eksempelvis, at hun ved en lønsamtale i forbindelse med 'X Factor' havde krævet det halve af, hvad dommer Thomas Blachmann får i løn.

Men det kunne altså ikke lade sig gøre, havde hun ifølge eget udsagn fået at vide.

»Vi kan godt lege den leg, at der ikke er forskel på mænd og kvinder. Det kan vi godt lege. Men det er bare ikke rigtigt,« sagde hun med henvisning til den økonomiske skævvridning.

En skævvridning, man dog ikke har kunnet nikke genkendende til på TV 2.

»Det giver overhovedet ingen mening for mig, for der er ikke forskel på mandlige og kvindelige værters løn i TV 2. Der er ikke noget at komme efter,« sagde kanalchef Lotte Lindegaard til fagbladet Journalisten i samme forbindelse.