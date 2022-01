Lørdag 8. januar kom den triste nyhed om, at den irske sanger Sinéad O'Connor havde mistet sin kun 17-årige søn, Shane.

Sønnen forsvandt torsdag fra hospitalet Dublin Tallaght, og allerede samme dag rasede sangeren mod hospitalet, ifølge Mirror.

På Twitter skrev hun således:

»Hvordan kan det ske, at en 17-årig, traumatiseret ung person, der er under opsyn, på Tallaght Hospital, forsvinde?«

I samme tweet anklagede hun hospitalet for ikke at ville tage noget ansvar for sønnens, på daværende tidspunkt, forsvinden.

Hun slog ligeledes fast, at det ville føre til sagsanlæg, hvis der skete noget med sønnen.

Og det blev desværre udfaldet, efter han valgte at tage sit eget liv.

En trist nyhed, som Sinéad O'Connor også delte med omverden via sine sociale medier.

»Min smukke søn, Nevi'om Nesta Ali Shane O'Connor, selve mit livs lys, besluttede at afslutte sin jordiske kamp i dag og er nu hos Gud,« skriver hun.

Den 55-årige irske sanger fortsatte med en hyldest af sønnen, hvor hun delte en Bob Marley-sang.

»Den her er til Shaney. Mit livs lys. Min sjæls lampe. Min baby med blå øjne. Vi vil altid være sammen. Ingen grænse kan adskille os.«

Hun fik Shane O'Connor i 2004 med musikeren Donald Lunny.

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Kontakt Livslinien på tlf. 70 201 201, eller læs mere på www.livslinien.dk.