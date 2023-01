Lyt til artiklen

Jay Leno elsker motorkøretøjer, men motorkøretøjer elsker ikke Jay Leno.

Det må efterhånden være konklusionen.

For to måneder siden blev han slemt forbrændt, da der udbrød en brand i en af hans veteranbiler, som stod i en garage, hvilket betød, at han måtte indlægges på en brandsårsklinik for at få behandling.

Nu er den så gal igen for den tidligere talkshowvært, skriver Las Vegas Review-Journal.

Han skulle angiveligt være i gang med at komme sig over en motorcykelulykke i sidste uge, som har efterladt ham med flere brækkede knogler.

»Jeg blev væltet af motorcyklen, så jeg fik et brækket kraveben, to brækkede ribben og revner i begge knæskaller. Men jeg er okay. Jeg er okay, og jeg arbejder,« siger 72-årige Jay Leno til mediet.

Endnu engang var det et veterankøretøj, som var involveret i ulykke, da det skete, mens han kørte på en 1940 Indian motorcykel.

Han besluttede sig for at holde ind til siden, da han kunne lugte benzin og frygtede, at motorcyklen lækkede. Det var et lignende problem, der var skyld i forbrændingsulykken.

»Jeg kørte ind til siden og skar ind over en parkering, men jeg vidste ikke, at en fyr havde hængt en wire spændt udover pladsen uden at markere den med et flag. Jeg så den ikke, før det var for sent, og så væltede den mig af motorcyklen.«