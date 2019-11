Kærligheden blomstrer atter for en tidligere 'Paradise'-deltager, der tidligere i år blev skilt.

I 2014 medvirkede Natascha Cetiner i 'Paradise Hotel' sammen med sin daværende kæreste, Nadia Stenberg, der i dag danner par med paradisoen Malte Castro.

Forholdet holdt altså ikke mellem Nadia og Natascha, men kort tid blomstrede kærligheden atter for Natascha, og hun friede i september 2014 til kæresten Anna Vangsø.

De to sagde ja til hinanden i juni 2016 i Frederiksborg Slotskirke, og i 2017 blev de forældre til sønnen Mattheo.

Desværre varede kærligheden ikke ved mellem Natascha og Anna, og i januar i år afslørede de, at de skulle skilles.

Anna afslørede knap et halvt år efter, at hun har fået en ny kæreste – denne gang en fyr: Christian. De fandt sammen kort efter bruddet mellem Natascha og Anna, men som Anna forklarede, kan man aldrig bestemme, hvornår man bliver forelsket.

Nu har også Natascha haft heldet med sig med kærligheden:

»Det er stadig meget nyt, men jeg har fundet en sød kæreste, der hedder Mie og er 28 år ligesom mig. Vi begyndte at følge hinanden på Instagram, og så skrev vi lidt sammen om løst og fast, indtil vi aftalte at mødes. Vi har set hinanden i fire måneder, men blev først seriøse for et par uger siden. Mie studerer til daglig og bor i København, så jeg pendler meget fra Nordsjælland for tiden for at besøge hende,« fortæller Natascha til Realityportalen.dk og fortsætter:

»Mie har to drenge på 7 og 1,5 år, så det falder meget naturligt for hende, at jeg også har en søn. Hun har mødt Mattheo mange gange, og de er begge glade for hinanden. Mattheo glæder sig altid til at komme hjem til hende og hendes drenge. Mie og jeg har også talt lidt om og leget med tanken om at flytte sammen, da vi synes, at afstanden er lidt for stor, men det er et større puslespil, når man begge har børn. Men mon ikke vi finder ud af det hen ad vejen.«

Natascha flyttede ind hos sin mor i Hillerød efter bruddet med Anna tidligere i år. Planen er dog, at hun skal finde sin egen lejlighed, så forhåbentlig lykkes det snart.

Se billeder af Natascha og Mie her.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

