Kaley Cuoco skal aldrig giftes igen, sagde hun efter skilsmissen fra Karl Cook. Nu har hun dog fundet kærligheden med skuespilleren Tom Pelphrey.

Kærligheden blomstrer endnu engang hos skuespiller Kaley Cuoco.

I et opslag på det sociale medie Instagram afslører skuespilleren, at hun er sammen med 'Ozark'-skuespilleren Tom Pelphrey.

'Livet på det seneste. Solen bryder gennem skyerne, og stråler af guld går ind i mine øjne og mit hjerte', skriver hun til billederne, hvorpå Tom Pelphrey optræder.

Opslaget kommer kort efter, at Kaley Cuoco har fortalt mediet Glamour om sit kærlighedsliv efter skilsmissen fra Karl Cook i september, som hun var sammen med i tre år.

»Jeg ville elske at være i et forhold eller partnerskab. Men jeg skal aldrig giftes igen. Absolut ikke. Du kan bare smide det på forsiden,« lød det fra 'The Big Bang'-skuespilleren.

Karl Cook og Kaley Cuoco sendte i forbindelse med deres brud en fælles udtalelse ud.

»Selvom vi har en dyb kærlighed og respekt for hinanden, har vi fundet ud af, at vi skal i hver vores retning.«

»Vi har delt meget af vores rejse offentligt, så selvom vi gerne ville holde denne her del privat, vil vi også gerne være ærlige omkring vores forhold sammen. Der er ingen vrede mellem os,« lød det.

Kaley Cuoco er lige nu aktuel med anden sæson af serien 'The Flight Attendant' på HBO.