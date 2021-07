Efter skilsmissen har Bill Gates og Melinda French Gates valgt at give sig selv to år til at finde ud af, om de fortsat er i stand til at samarbejde.

Det stenrige par offentliggjorde i maj, at de skulle skilles efter 27 års ægteskab.

'Efter en del overvejelser og en masse arbejde på vores forhold har vi taget den beslutning at ende vores ægteskab. I løbet af de seneste 27 år har vi opfostret tre fantastiske børn og skabt en fond, som arbejder over hele kloden med at give folk mulighed for at leve et sundt, produktivt liv,' lød det fra parret.

'Vi fortsætter med at dele en tro på denne mission, og vi vil fortsætte vores samarbejde i fonden, men vi tror ikke længere på, at vi kan vokse sammen som par i den næste fase af vores liv.'

(FILES) In this file photo taken on January 23, 2015 Melinda and Bill Gates attend a session at the Congress Center during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos.

Men nu viser det sig, at de kun fortsætter samarbejdet om fonden i foreløbigt to år.

»Hvis de efter to år beslutter, at de ikke kan samarbejde som medformænd, vil Melinda French Gates trække sig som medformand og kurator,« oplyser fondens topchef, Mark Suzman.

Velgørenhedsfonden Bill & Melinda Gates Foundation, der har fokus på befolkningssundhed, uddannelse og bæredygtighed, betragtes som verdens største fond med en værdi på omtrent 250 milliarder kroner.

Eksparret har altid betragtet fonden som 'deres fjerde barn', har topchefen tidligere udtalt. Men skulle det alligevel ske, at eksparret ikke kan samarbejde om den, vil Bill Gates købe sin ekskone ud af fonden, lyder det videre.

Desuden vil Melinda French Gates modtage 'personlige ressourcer' til sit filantropiske arbejde – ressourcer, der vil være 'fuldstændigt uafhængige af fondens kapital', skriver CNN.

I forbindelse med offentliggørelsen af skilsmissen kom det frem, at den formuende Microsoft-stifter og hans hustru ikke havde en ægtepagt.

Ifølge skilsmissebegæringen, som det amerikanske medie People har læst, skal Bill og Melinda Gates fordele deres fælles aktiver efter en tidligere indgået – og ikke offentliggjort – separationsaftale.

»Hustrubidrag er ikke nødvendigt,« understreger Melinda Gates i skilsmissebegæringen.