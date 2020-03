Sagens oprindelse går mange år tilbage, men en anklage om sexchikane har stadig påvirkning for de involverede.

Peter Aalbæk blev for to år siden anklaget for at have givet filmanmelder Nanna Frank et klask i bagdelen, da hun stadig var studerende.

Nu har film-bossen skrevet et indlæg på filmmediet Ekkos hjemmeside, som har vakt skarp kritik.

Derfor har Ekko valgt at tage indlægget, hvor Aalbæk nævner Nanna Frank, ned, og desuden så har Zentropas tidligere direktør og filmmediet valgt at stoppe deres samarbejde - dog uden ondt blod imellem dem.

Peter Aalbæk kommenterer på sagen i selvsamme medie.

'Efter mit famøse, krænkende klask på filmfestivalen i Berlin kastede anmelderen sig over en uforvarende journalist i fuld offentlighed. Med andre ord: Hun tillader sig selv en seksuelt offensiv adfærd, samtidig med hun anklager mig for det samme. Hykleri!,' skriver han i en mail til mediet.

Ekko har valgt at forklare, at de har taget indlægget ned, fordi de ikke vil lægge spalteplads 'til personangreb under bæltestedet.'

Han forklarede overfor B.T. i december, at han ikke fortryder noget, selv efter de sexchikanesager, han har været centrum for.

»Jeg har ydmyget mine elever, men næsten alle har rejst sig og er kommet stærkere ud. Jeg undskylder intet og fortryder intet,« siger Peter Aalbæk, der i dag er telefonpasser og idemand.

Han erkender dog, at han gik over stregen.

»Ingen skal gå psykisk ned på det, og selvfølgelig har jeg været for grov og for bisset, men forbløffende få er stoppet her i tre årtier. 'Undskyld' falder mig svært.«

Ålen, som Peter Aalbæk bliver kaldt i daglig tale, vendte, efter anklagerne imod ham var færdigefterforsket af Arbejdstilsynet, tilbage til sit job hos Zentropa i 2018.