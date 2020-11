Det sociale medie Jodel har taget konsekvensen af skarp kritik fra en række kendisser og influencere.

De lukker nu alle kanaler, der er markeret som 'gossip' – altså sladder.

»Vi har besluttet os for at lukke alle kanaler, der er branded som 'gossip'. Det sker efter konsultationer med brugere, influencere, journalister og forskere,« skriver Jodel i sin app.

De skriver videre, at deres 'gossip-kanaler ikke stemmer overens med deres retningslinjer, og på trods af, at det meste af indholdet er harmløst og inden for rammerne, så er det ifølge mediet et nødvendigt skridt at tage. Intentionerne bag 'gossip'-kanalerne falder ikke under deres slogan '#GoodVibesOnly' – kun gode vibrationer.'

På platformen kan brugere helt anonymt dele, hvad der ofte betegnes som udokumenterede rygter og beskyldninger rettet mod offentlige personer, som eksempelvis influencere, skuespillere eller tv-værter.

Rygterne er eskaleret de seneste måneder under sexisme-bølgen i Danmark, og det fik Jodel til at løfte pegefingeren over for brugerne. Injurierende beskeder kan føre til politianmeldelse, lød advarslen på.

Personerne i skudlinjen, kendisserne, har længe advokeret for, at platformen helt burde lukke. En af dem er Philine Roepstorff, Nicklas Bendtners kæreste, der ofte skal lægge navn til sladder helt uden bund i:

»Jeg synes, at Jodel burde blive bandlyst hele vejen til månen. Jeg kan slet ikke forstå, at folk får lov til at sprede rygter anonymt på den måde,« sagde hun dengang til B.T.

Hun har gennem årene lagt ører til rygter om, at Nicklas Bendtnern havde været hende utro, lige som folk troede, at han havde tævet hende, da hun fik et blåt øje i forbindelse med en håndboldkamp.

»Det er så sindssygt, at man kan komme afsted med at skrive den slags ting, og jeg har flere gange haft lyst til at gøre noget for at sætte en stopper for Jodel, for jeg synes, det er et helt forfærdeligt sted, og hvis nogen nogensinde vil lægge sag an mod mediet, så vil jeg være med,« sagde hun.

Jodel skriver i sin udmelding i appen, at de er klar over, at det kan skade influencernes og journalisternes forhold til deres publikum, og at der også er argumenter for at opretholde disse fora, men at argumenterne imod simpelthen er for mange.