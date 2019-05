Må prinsesse Märtha Louise bruge sin royale titel i kommercielt brug?

Det mener flere kritiske røster i Norge ikke. Eksempelvis kræver avisen Fædrelandsvennen på lederplan torsdag, at hun skal frasige sig sin titel, fordi hun bruger den i kommercielt øjemed.

Lederskribenten vil ikke blande sig i prinsessens kærlighedsliv, men mener, det er forkert, at hun tjener penge på at markedsføre sig som 'prinsesse'.

'Med andre ord bruger Märtha Louise aktivt prinsessetitlen til at fremme salget af billetter. Det er uholdbart,' hedder det i lederen, som fortsætter:

'Märtha Louise er flere gange blevet opfordret til at give afkald på sin titel. Det råd bør hun følge. Både af hensyn til sig selv og kongehuset.'

Kritikken er opstået, efter Prinsessen sammen med den kontroversielle kæreste, Verrett Durek, der påstår, at han kan helbrede alverdens alvorlige sygdomme med et snuptag - heriblandt leukæmi, skal på en foredragsturné.

Det fik Blodkreftforeningen til at opfordre det norske kongehus til at tage afstand fra Prinsessens nye kæreste. Dette har man ikke ønsket at svare på.

Til gengæld har norske NRK fået et mere generelt svar fra Kongehuset.

'Vi følger med i debatten, og hvad der bliver sagt. Og vi er i dialog med prinsessen omkring markedsføringen af sig selv,' skriver kommunikationschef Guri Varpe i en e-mail til NRK.

Hun uddyber dog ikke, om dialogen omhandler markedsføringen af den omstridte foredragsturné 'The princess and the shaman'.

Märtha Louise har for længst sagt farvel til sine kongelige privilegier. Hun er formelt set ikke længere en del af den kongelige familie, modtager ikke apanage og skal ikke tituleres 'Hendes Kongelige Højhed.'

Første stop på turnéen finder sted i København på søndag. Her vil parret invitere publikum til at komme i kontakt med deres indre jeg.