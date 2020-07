'Jeg vil gerne undskylde over for min hustru, Kim, fordi jeg offentliggjorde noget, der var af privat karakter.'

Således indleder Kanye West et opslag, som han efter en noget turbulent uge har delt på Twitter.

De seneste syv dage har den amerikanske rapper blandt andet afholdt et usammenhængende vælgermøde, fordi han pludseligt har besluttet sig for at ville være præsident.

På vælgermødet råbte og græd han, ligesom han også talte om, hvordan - ifølge eget udsagn - har været lige ved at dræbe sin datter.

De outrerede udtalelser fortsatte på Twitter, hvor han blandt andet kaldte svigermor Kris Jenner for 'Kris John-Un' med henvisning til den nordkoreanske leder.

Han beskyldte desuden sin familie for at have forsøgt at få ham spærret inden. Og i kølvandet på alt dette, annoncerede han, at et nyt album ville blive udgivet fredag.

Opførslen har vakt bekymring hos mange fans, ligesom flere har spekuleret i, hvordan hustru Kim Kardashian har forholdt sig til det hele.

Torsdag tog den 39-årige realitystjerne således bladet fra munden og italesatte sin ægtemands ageren. Dette skete i et såkaldt story på Instagram, hvor hun blandt andet satte ord på de psykiske udfordringer, som Kanye West tidligere er stået offentligt frem med.

'Som mange af jer ved, har Kanye bipolar lidelse. Alle, som har denne sygdom, eller har en elsket, der har det, ved, hvor utroligt kompliceret og smertefuldt det er at forstå,' skrev hun.

'Han er en genial, men en kompliceret person, som oveni presset, der følger af at være kunstner og en sort mand, har oplevet et smertefuldt tab af sin mor og tilmed skal leve med presset og isolationen, der forstærker hans bipolare lidelse.'

Hustruens opbakning må have ramt et tørt sted. I hvert fald tyder alt på, at den 43-årige rapper har fået øjnene op for, hvordan hans opførsel på det seneste har påvirket familien.

I det Twitter-opslag, som blev fremhævet i starten af denne artiklen, udtrykker han anger over de konsekvenser, det har haft for Kim Kardashian.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

'Jeg beskyttede ikke hende, som hun har beskyttet mig.'

'Til Kim vil jeg sige: Jeg ved, jeg sårede dig. Please, tilgiv mig. Tak, fordi du altid er her for mig.'