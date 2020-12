Først stillede sangerinden Sia sig frem og viste offentlig støtte til Shia LaBeoufs ekskæreste, som beskylder ham for overgreb.

Og nu afslører musikeren, at hun også droppede ham som en del af castet til filmen 'Music', som hun står bag. Det oplyser mediet Studio 10 ifølge News.com.au.

»Jeg ville lave en fortællende film, og faktisk skulle Shia LaBeouf have spillet Kates (Hudson, red.) karakter,« lyder det fra den 44-årige Sia.

Efter at LaBeoufs ekskæreste, sangerinden FKA Twigs, har lagt sag an imod ham for at have været både psykisk, fysisk og seksuelt voldelig overfor hende, har Sia også berettet om en grum fortid med Hollywood-stjernen.

Arkivfoto af sangerinden Sia. Hun er kendt for ofte at gemme sit ansigt bag store parykker. Foto: NBC Vis mere Arkivfoto af sangerinden Sia. Hun er kendt for ofte at gemme sit ansigt bag store parykker. Foto: NBC

Efter at have vist sin støtte til ekskæresten med et tweet oplyste Sia, at hun var blevet narret til at tro, at Shia LaBeouf var single, inden hun også indledte et forhold med skuespilleren, som hun i tweetet kalder en 'patologisk løgner'.

I det seneste interview fortæller Sia så, at LaBeouf blev droppet som medvirkede i hendes film 'Music'.

Filmen handler om en autistisk pige, som flytter ind hos sin stofsælgende søster.

Sangerinden Sia har, allerede inden filmen kom ud, været udsat for en svær kritik.

Mange var nemlig fortørnede over, at man havde valgt at lade en skuespiller uden autisme spille rollen. Det er nemlig Maddie Ziegler, som mange vil kende som den dansende pige fra musikvideoen til Sia-hittet 'Chandelier', som skal spille rollen.

En kritik, som hun både fik forsvaret sig imod ved at fortælle, at hun havde hyret folk med forskellige handicaps plus folk fra LGBT+-samfundet, men som hun også samtidig kom med rasende svar til.

Eksempelvis kunne man på sociale medier læse det her vrede svar:

'Grrrrrrr. Fuckity fuck, hvorfor ser I ikke min film, før I dømmer den? Raseri,' skriver hun for eksempel.

Overfor The New York Times har Shia LaBeouf adresseret sagen.

»Jeg har ingen undskyldninger for mit alkoholmisbrug eller mine aggressioner. Jeg har været voldelig over for mig selv og alle omkring mig i årevis.«

»Jeg har en tendens til at skade folk omkring mig. Jeg skammer mig og kan kun beklage. Der er virkelig ikke andet, jeg kan sige.«