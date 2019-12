Om Mark Wahlberg skal bruge juleaften på at spise flæskesteg med ekstra sovs og kartofler, som de fleste danskere skal, er uvist, men at der er rigeligt med plads til det, kan der ikke være tvivl om.

Den 48-årige skuespiller har nemlig været på en hård diæt de seneste seks måneder, og det har i den grad båret frugt.

Nu har Hollywood-stjernen dog altid været ret fit, men på et nyligt delt Instagram-billede er det tydeligt at se, at den veltrænede vom står endnu skarpere end tidligere.

'Seks måneders performance-inspireret kost, Aquahydrate og F45-træning. Clean eating,' skriver Mark Wahlberg til billedet.

Vis dette opslag på Instagram Six months of Performance Inspired Nutrition, Aquahydrate, and F45 training!! Clean eating. Inspired to be better, team training / life changing. @performinspired @aquahydrate @f45_training Et opslag delt af Mark Wahlberg (@markwahlberg) den 19. Dec, 2019 kl. 8.49 PST

Der er dog en lille bagtanke ved Mark Wahlbergs opslag, for han er nemlig selv investor i træningsformen F45, som han reklamerer for.

Træningen består af 45 minutters funktionel træning og blev 'opfundet' i Australien.

Mark Wahlberg kommer dog ikke sovende til sin krop – bogstaveligt talt.

Han har tidligere fortalt, hvordan han typisk står op allerede klokken 2.30 om natten for at være i træningslokalet klokken 3.40.

Klokken 16 er han tilbage i lokalet for at træne for anden gang, hvorefter han spiser aftensmad med sin familie, inden sengen kalder.

Mark Wahlberg er ikke den eneste kendis, som benytter sig af F45-træningsmetoden.

For blot et par uger siden kunne 'Desperate Housewives'-skuespilleren Teri Hatcher vise sin krop frem efter et otte uger langt F45-forløb.

Du kan se billedet herunder: