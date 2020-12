Han er endnu ikke blevet dømt, men allerede nu bliver Shia Labeouf så småt ramt i kølvandet på det søgsmål, som hans ekskæreste har anlagt mod ham.

Fra den ene dag til den anden er den kontroversielle skuespiller nemlig forsvundet som dug fra solen i Netflix' Oscar-kampagne. Det skriver People.

Den populære streamingtjeneste har en underside til den kommende film 'Pieces of a Woman', hvor Shia LaBeouf spiller hovedrollen over for skuespillerinden Vanessa Kirby.

Undersiden fungerer således, at Oscar-akademiets medlemmer kan få et bedre overblik over de mulige kandidater til den kommende Oscar-uddeling, der løber over staben i slutningen af april næste år.

Shia LaBeouf. Foto: Chris Delmas Vis mere Shia LaBeouf. Foto: Chris Delmas

Shia LaBeoufs navn stod tidligere plastret ud over det hele på denne underside, men efter sagsanlægget har Netflix altså valgt altså fjerne hans navn fuldstændig.

Han står således hverken på listen over mulige Oscar-kandidater, og hans navn er heller ikke at finde i handlingsresuméet om filmen.

Det er Shia LaBeouf ekskæreste, musikeren FKA Twigs, som står bag sagsanlægget. Hun beskylder skuespilleren for at have misbrugt hende fysisk, psykisk og seksuelt.

Shia LaBeouf har selv været ude at undskylde og påstår, at han angrer.

FKA Twigs og Shia LaBeouf fotograferet sammen for et par år siden. Foto: CLTN Vis mere FKA Twigs og Shia LaBeouf fotograferet sammen for et par år siden. Foto: CLTN

»Jeg har ingen undskyldninger for mit alkoholmisbrug eller mine aggressioner. Jeg har været voldelig over for mig selv og alle omkring mig i årevis. Jeg har en tendens til at skade folk omkring mig. Jeg skammer mig og kan kun beklage. Der er virkelig ikke andet, jeg kan sige.«

People har forsøgt at få en kommentar fra Netflix omkring deres beslutning om at fjerne Shia LaBoeufs navn fra deres Oscar-kampagne, men det har ikke været muligt.

Shia LaBeouf har i skrivende stund heller ikke udtalt sig om sagen.

Det er trods alt også hans medstjerne, Vanessa Kirby, som, eksperterne påstår, har størst chance for at hive en Oscar hjem. Hun har nemlig allerede vundet prisen som 'bedste skuespillerinde' til Venedigs filmfestival i september.

I 'Pieces of a Woman' spiller LaBeouf og Kirby et par, der på tragisk vis mister deres barn under fødslen. Filmen havde premiere i USA i september og vil efter planen udkomme på Netflix til januar.