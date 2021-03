»Det er ingen hemmelighed, at jeg havde set frem til, at være en del af 'X Factor' i år, men skæbnen ville det anderledes,« indleder Melvin Kakooza et opslag på Instagram.

For første gang, siden det blev meldt ud, at han havde fået konstateret en tumor i hjernen, giver han lyd fra sig. Han fortsætter:

»Det har været noget af en omgang, men jeg vil gerne lige tage tiden til at takke jer for alle de søde beskeder, jeg har modtaget.«

»Det har været total overvældende at opleve al den kærlighed! Jeg har fået sendt billeder af mit hjem, som mest af alt ligner en botanisk have med alle de blomster, jeg har modtaget. Fra hjertet tak.«

Det var 22. februar nyheden om den 29-årige komikers diagnose blev meldt ud. Blot få dage før denne sæson af 'X Factors' første liveshow skulle løbe af stablen.

Melvin Kakooza skulle have været vært. Men det satte en hjernetumor i baghovedet en stopper for.

Tumoren var godartet og i øvrigt allerede opereret væk, da nyheden ramte medierne. Men det ændrede ikke på, at chokket var stort.

»Det er naturligvis et kæmpe chok for ham og hans familie, og de har nu brug for al den ro, de kan få, for at han kan komme sig. Jeg håber og appellerer til forståelse for, at vi ikke har yderligere kommentarer i den kommende tid,« oplyste hans manager, Jakob Riis, dengang.

Siden har det været stille fra Melvin Kakoozas lejr. Lige indtil nu.

Med sit Instagram-opslag har han delt et billede af sig selv i hospitalstøj. Han smiler. Tommelfingeren er stukket forhåbningsfuldt i vejret.

»Mit fokus ligger nu på at komme 100 procent ovenpå igen, og det glæder jeg mig meget til,« skriver han og afslutter – også forhåbningsfuldt: »Vi ses snart!«

I Melvin Kakoozas fravær har Lise Rønne stået ved roret i sangkonkurrencens liveshow.