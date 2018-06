Den 35-årige realitystjerne er hurtigt videre efter bruddet fra 19-årige Sofia Richie.

For nyligt kom det frem, at 19-årige Sofia Richie havde droppet den 35-årige Scott Disick, som tidligere har dannet par med Kourtney Kardashian og som er far til deres fælles tre børn, efter, at han angiveligt skulle have været hende utro. Disick var dog ikke særlig længe om at læge sorgerne.

LÆS OGSÅ: Deltager raser mod ‘De unge mødre: Det passer ikke!

Til Kanye Wests albumrelease-fest torsdag aften var han afsted uden Sofia, og han var lidt mere end venskabelig med en endnu ukendt kvinde. Ifølge TMZ fortalte realitystjernen folk, at han og Sofia var fortid.

Disick havde armen om kvinden, og de to flirtede og hyggede med hinanden under mindst to af Kanyes sange, skriver TMZ.

TMZ har billeder af Scott, der står meget tæt på kvinden. Det kan du se herunder:

LÆS OGSÅ: Amalie overvejer at droppe ‘Forsidefruer’: Jeg føler mig trådt på

LÆS OGSÅ: Hannah Melissa åbner op om hårde sygdomsforløb: Sådan går det i dag

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.