Netflix-stjernen Lili Reinhart fra serien 'Riverdale' er biseksuel.

Det afslører den 23-årige skuespillerinde i en såkaldt story på sin Instagram profil.

»Selvom jeg aldrig har annonceret det offentligt, så er jeg en stolt, biseksuel kvinde,« lød det fra Lili Reinhart, der delte storien onsdag.

Afsløringen kommer i kølvandet på flere måneders rygter om, at hun og kæresten Cole Sprouse skal være gået fra hinanden.

Hun og den fire år ældre Sprouse, der også har en hovedrolle i Riverdale-serien på Netflix, havde dannet par i tre år.

Parret har dog ikke selv bekræftet bruddet, og Lili Reinhart nævner ikke selv Cole Sprouse i sit opslag, hvor hun afslører at være biseksuel.

Rygterne om bruddet begyndte allerede at florere tilbage i april, da parret angiveligt ikke isolerede sig sammen, da corona-epidemien gjorde sit indtog.

Selvom Lili Reinhart altså angiveligt ikke har brugt sin tid på Cole Sprouse den seneste tid, så tyder det ikke på, at hun ikke har haft noget at se til.

Cole Sprouse og Lili Reinhart. Foto: Hector RETAMAL

Den 23-årige skuespillerinde har nemlig kastet sin i 'Black Lives Matter'-bevægelsen, der har taget fart, siden George Floyd blev dræbt på åben gade under en anholdelse.

Lili Reinhart har delt flere opslag om sagen og har sågar opfordret folk til at deltage i demonstrationer.

Det har hendes (måske eks-)kæreste også.

27-årige Cole Sprouse kunne således for nyligt berette, at han blev arresteret som følge af en fredelig demonstration i Santa Monica, Californien.

I opslaget fastslog han, at ikke delte historien for at få opmærksomhed på sin person.

- Det her er ABSOLUT ikke en fortælling om mig, og jeg håber ikke, at medierne gør det til det. Dette er - og vil altid være - en tid, hvor man skal stå fast nær andre, når en situation eskalerer, yde støtte, demonstrere og gøre det rette, skrev han og opfordrede sine følgere til at donere et beløb til formålet.

Derudover hævdede han, at han blev anholdt, selvom han valgte at trække sig tilbage fra demonstrationen, da politiet kom