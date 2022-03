Kanye West har i en lang periode ikke været bleg for at lange ud efter folk på sin Instagram-konto.

Kim Kardashian – og særligt hendes kæreste, Pete Davidson – har klart været rapperens fokuspunkt.

Men også folk, der offentligt har støttet ovenstående, eller blot har kommenteret på stjernens offentlige udskejelser, har fået hug ad flere omgange. En af dem er tv-værten Trevor Noah, der også er kollega til Pete Davidson, som i et indslag i 'The Daily Show' kaldte Kanyes angreb mod Kim for netop »chikane«.

Det fik – endnu en gang – Kanye West til tasterne. Noget, der skulle vise sig at få store konsekvenser for den 44-årige rapper.

I angrebet på Trevor Noah brugte Kanye nemlig begrebet 'coon', som er et racistisk udtryk – og derved har han overtrådt Instagrams retningslinjer for hadefulde ytringer, chikane og mobning.

Det har resulteret i, at Kanye West nu har fået 24 timers karantæne fra sin profil. Det bekræfter en talsperson for Meta, der blandt andet ejer Instagram, over for flere udenlandske medier, herunder CNN og TMZ.

Rapperens profil er fortsat offentlig tilgængelig, men han har altså ikke mulighed for at dele opslag, kommentere eller sende beskeder på platformen i et døgn.

Talspersonen for Meta bekræfter, at der vil ske yderligere sanktioner, hvis Kanye fortsat ikke holder sig inden for retningslinjerne.

Kanye West har endnu ikke selv kommenteret karantænen.