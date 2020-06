For Joan Ørting har 50'erne været fyldt med problemer. Særligt problemer med mænd.

Men hver gang problemerne er opstået, er en kvinde tiltrådt Joan Ørtings liv i stedet.

Først slog hendes far hånden af hende, fordi han skammede sig over Joan Ørtings medvirken i medierne. Dernæst - for fem år siden - forlod hendes daværende mand, Carsten, hende.

»Jeg sad en lørdag formiddag - der var en elektriker på besøg - og pludselig sagde Carsten 'jeg går',« fortæller Joan Ørting til alt.dk

Carsten havde fundet en anden, han var træt af at bo på landet, og han skulle videre med sit liv.

Tilbage sad 55-årige Joan Ørting med ondt i hjertet.

Livet viste sig fra sin grimmeste side, sexlivet gik i stå, og overgangsalderen drillede med hyppige hedeture. Men her stoppede problemerme ikke.

Foto: Søren Bidstrup

Tæt på konkurs

Joan Ørting havde igennem en årrække haft sin egen virksomhed, hvori hun stod for undervisningen, mens hendes forretningspartner stod for økonomien.

Hvad, Joan Ørting ikke vidste, var, at firmapartneren ikke havde styr på det, og pludselig ringede banken til Joan Ørting for at informere hende om, at hun var ved at gå konkurs.

Derfor ansatte Joan Ørting en kvindelig sekretær og en kvindelig regnskabsdame til at hjælpe hende. At det lige blev kvinder, der blev ansat, er ikke noget tilfælde.

Ifølge Joan Ørting er fremtiden nemlig feminin.

Igennem alle år i Joans 50'ere har hun ligget i krig med mænd: Først hendes far, så hendes mand og senest hendes forretningspartner.

Foto: HENRIK OLE JENSEN

Skuffet over mænd

Siden Carsten smuttede fra Joan Ørting, har sexologen ikke haft så meget med mænd at gøre rent privat. Det skyldes en skuffelse over hankønnet, og at overgangsalderen havde sat ind.

Men pludselig mødte hun en af sine gamle elskere, og en gnist tændtes. Troede hun. Desværre endte det også galt med hankønnet denne gang.

Den gamle elsker havde nemlig også noget kørende med to andre kvinder.

Joan Ørting fandt ud af det på den ucharmerende måde, hvor hun opdagede, at en kvinde på elskerens Facebook-væg have skrevet 'tak for en dejlig weekend'.

Det viste sig, at den gamle elsker havde løjet for begge kvinder, og at en tredje kvinde også var en del af spindelvævet. Nemlig hans ekskone.

Og endnu engang valgte Joan Ørting at skifte mænd ud med kvinder. Hun blev nemlig veninder med den gamle elskers to andre damer, og i dag har det et sisterhood.

Joan Ørting vil nu arbejde hen imod, at kvinder ikke længere skal være rivalinder, og når hun i denne måned fylder 60 år, ser hun det som en overgang fra de besværlige 50'ere med mandeproblemer til noget bedre.

Hun er dog ikke sur eller træt af mænd. Men som hun selv beskriver det, skal hun heales, og først når det er sket, er hun klar til at få en kæreste igen.