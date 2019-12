FBI har angiveligt advaret Virginia Giuffre - med pigenavnet Roberts - om, at der er en konkret dødstrussel mod hende.

Det skriver den 36-årige amerikanske kvinde i hvert fald i et opslag på Twitter.

Ifølge Virginia Robert Giuffre har FBI gjort hende bekendt med dødstruslen i kølvandet på det yderst omtalte BBC-interview for halvanden uge siden.

I interviewet gav Virgina Roberts Giuffre detaljer om, hvordan hun angiveligt er blevet tvunget til at have sex med britiske prins Andrew adskillige gange.

(Arkivfoto) FBI har angiveligt advaret Virginia Roberts om, at der er en reel dødstrussel mod hende. Foto: SHANNON STAPLETON

'Som svar på den overvældende støtte, jeg har modtaget, vil jeg gerne sige mange tak til alle, der står sammen med mig i kampen om at give vores børn en sikrere fremtid,' skriver Virginia Roberts Giuffre på Twitter.

'FBI har informeret mig om, at der er en reel dødstrussel imod mig,' fortsætter hun.

Virginia Roberts Giuffre er et centralt vidne i sagen mod den afdøde finansmand Jeffrey Epstein.

Den pædofilidømte rigmand var anklaget for omfattende misbrug af mindreårige piger og for at stå bag et større netværk af pædofile, men han tog sit eget liv, inden hans sag kom for retten.

Epstein havde mange indflydelsesrige venner. En af de mest prominente var prins Andrews.

Ifølge Virginia Robert Giuffre tvang Epstein hende til at være hans sexslave, og hun hævder, at hun i den forbindelse - som blot 17-årig - blev tvunget til at have sex med den britiske prins Andrew, som var gode venner med den afdøde milliardær.

Virginia Roberts Giuffre påstod i BBC-interviewet, at hun i 2001 dansede tæt med en 'storsvedende' prins Andrew på natklubben. Det var angiveligt blot få timer før, hun havde sex med ham for første gang.

Et møde, som prins Andrew har hævdet, aldrig har fundet sted. I Newsnight på BBC påstod han blandt andet, at han var på pizzaria med sin datter på daværende tidspunkt samt at han ikke kunne svede dengang, og det dermed ikke kunne være ham, som Virginia Roberts Giuffre havde danset med.

Virginia Roberts Giuffre fortæller om dødstruslen blot dagen efter, at hun følte sig nødsaget til at pointere på sociale medier, at hun ikke er selvmordstruet.

Hør Virginia Giuffre forklare om det angivelige overgreb. Video: Ritzau/Scanpix

Det var dog hendes opfølgende sætning, der vakte opsigt. Der skrev hun nemlig følgende:

'Hvis der sker noget med mig - af hensyn til min familie, så lad ikke dette forsvinde og hjælp mig med at beskytte dem. Der er for mange onde mennesker, der vil lukke munden på mig.'

Siden Jeffrey Epstein døde har der floreret flere konspirationsteorier om, hvorvidt rigmanden vitterligt slog sig selv ihjel, eller om der ligger mere bag dødsfaldet.

En obduktion har dog fastslået, at dødsårsagen var hængning.