Den norske prinsesse Märtha Louise har for nyligt været i vælten, fordi hun har brugt sin kongelige titel i kommercielt øjemed.

Det skete på en turné som hende og kæresten, den selvudnævnte shaman Durek Verrett, holdt i forskellige lande.

Deres foredrags-turné hed 'The Princess and the Shaman,' men det skal ikke være tilfældet længere. Det skriver det norske medie VG.no.

Prinsesse Märtha Louise har på sin Instagram-konto fortalt, at hun dropper at bruge sin kongelige titel i forbindelse med sine forretninger. Det sker i samarbejde med 'min familie', skriver hun.

Det har vært mange diskusjoner om min bruk av tittel i kommersiell sammenheng i det siste. Det at jeg brukte Prinsesse i tittelen på min turné, har jeg sagt tidligere at jeg er veldig lei meg for, og det står jeg fortsatt ved. Det var et feiltrinn og jeg skjønner at det provoserer når prinsessetittelen blir brukt på denne måten. Diskusjonene er noe jeg har tatt seriøst, og i samarbeid med min familie har vi funnet ut at det er best at vi gjør noen endringer. Vi har derfor i fellesskap kommet fram til at jeg bruker tittelen prinsesse når jeg representerer Kongehuset, gjør mine offisielle oppdrag i inn og utland og i private sammenhenger. Jeg skal fra nå av ikke bruke min prinsessetittel i kommersiell sammenheng. Det vil si at jeg i alle kommersielle sammenhenger, bruker kun Märtha Louise. Dette opplever jeg som en god løsning der det blir et tydelig skille mellom min næringsvirksomhet og min rolle som representant for Kongehuset og at jeg dermed har skapt rom for større frihet i min næringsvirksomhet.

'Der har været mange diskussioner om min brug af titel i kommercielle sammenhænge på det sidste. Det at jeg brugte 'prinsesse' i titlen på min turné, har jeg tidligere sagt, at jeg er vældig ked af, og det står jeg stadig ved,' skriver den norske prinsesse og fortsætter:

'Det var en fejltagelse, og jeg har indset, at det provokerer, når prinsessetitlen bliver brugt på den måde.«

Beslutningen er truffet, efter prinsessen har været i dialog med det norske kongehus. De skriver i en pressemeddelelse:

'Prinsesse Märtha Louise har i samråd med sin familie besluttet, at hun fra nu af ikke vil bruge prinsessetitlen i sin virksomhed. Prinsessen vil fortsat bruge sin titel, når hun repræsenterer kongehuset og i private sammenhænge.'

Tidligere på året sagde den norske kronprins Håkon også, at de fra kongehusets side ville tage en snak med søsteren for at finde ud af, hvad de skulle gøre ved hendes brug af titlen.

'Det er sådan, at vi følger med i det som bliver sagt og skrevet. Det, vi ønsker, er at have en dialog med min søster, især hvad angår det som handler om titel og virksomheden.

Prinsessen og hendes kæreste, amerikanske Durek Verrett, begyndte deres turné med et besøg i København. Ved dette foredrag var tilskuerne vidne til, at Verrett fik en kvinde til at bryde grædende sammen, da han bad ånder om at fjerne hendes dårlige oplevelser.

Verrett har været stærkt debatteret, især af lægefagligt personale, fordi han siger, han kan helbrede mennesker fra langvarig sygdom og han kan få atomer til at rotere.