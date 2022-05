Søndag formiddag rykkede politiet talstærkt ud til skuespiller Robert Hansens adresse på Frederiksberg.

Ifølge Se og Hør endte snakken med Robert Hansen dog hverken med anholdelse eller sigtelse. Politiet har bekræftet over for mediet, at man var til stede ved adressen, men at der ikke var tale om anholdelse eller sigtelse.

B.T. har været i kontakt med skuespilleren, der af princip ikke ønsker at kommentere på sager i sit privatliv.

»Jeg kommer hverken til at be- eller afkræfte, om de var hos mig. Jeg er så træt af Reddit (socialt medie, red.), hvor de skriver om alt, hvad jeg foretager mig. Jeg har det godt, og der er ingen problemer,« lyder det.

Men hvis der ikke var noget problem ude ved dig, hvorfor vil du så ikke opklare, hvad der skete?

»Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det kommer andre mennesker ved. Men det kunne jo tænkes, at politiet tog én med for at tale et andet sted end der, hvor 500 mennesker hang ud over deres altaner for tage billeder,« fortæller Robert Hansen.

Robert Hansens kæreste, Julie Starris, fortæller til B.T., at hun ikke var hjemme i lejligheden søndag.

»Jeg var ude at holde mors dag. Jeg var der slet ikke. Men jeg vil gerne slå fast, at Robert og jeg har det rigtig godt. Hvorfor skulle vi ellers være ved at finde en større lejlighed sammen?«

Politiet var mødt talstærkt op foran Robert Hansens hjem. Foto: presse-fotos.dk

Julie Starris ønsker ikke at uddybe, hvad der skete i lejligheden søndag, men hun vil meget gerne mane rygter fra det sociale medie Reddit i jorden, hvor anonyme profiler har skrevet, at de mener, der skulle være tale om et sammenstød mellem Robert og kæresten.

»Vi kan jo se, at folk skriver alt muligt derinde. Der er ingen problemer mellem mig og Robert, og han har aldrig gjort mig noget. Jeg synes, det er meget ubehageligt, at folk skriver sådan,« fortæller den 38-årige pædagog, som har været sammen med skuespilleren siden december.

Robert og Julie fandt sammen, efter Robert Hansen havde gennemgået et afvænningsforløb.

Afvænningsforløbet kom han på, efter han havde erkendt, at hans tidligere forhold med realitypersonligheden Nynne Larsen var præget af vold og misbrug fra begges side.