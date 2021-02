Marilyn Mansons ekskone Dita Von Teese reagerer nu efter en turbulent uge for rockstjernen. Mandag blev han anklaget for seksuelle krænkelser, vold og psykisk vold mod flere forskellige kvinder.

'Jeg har lige skulle tygge på de nyheder, der brød ud mandag omkring Marilyn Manson. Til dem, der har udtrykt bekymring for mit helbred, jeg takker for jeres godhed,' skriver hun i et opslag på Instagram og fortsætter:

'I skal vide, at de detaljer som er blevet offentliggjort, de stemmer ikke overens med min personlige oplevelse gennem vores syv år lange forhold'

Den 48-årige burlesque-danser Dita Von Teese var i et forhold med Marilyn Manson i en periode på syv år, hvor de mellem 2005 og 2006 var gift.

Burlesque artist Dita Von Teese arrives at the Cinema Against AIDS event, held in association with the 4th Dubai International Film Festival, in the Gulf emirate of Dubai, 10 December 10 2007. The benefits of the event, which consist of a gala dinner and an auction, will go to amfAR, the foundation for AIDS research and which US actress Sharon Stone is the global fundraising chairman for the organisation. AFP PHOTO/KARIM SAHIB KARIM SAHIB / AFP Foto: KARIM SAHIB Vis mere Burlesque artist Dita Von Teese arrives at the Cinema Against AIDS event, held in association with the 4th Dubai International Film Festival, in the Gulf emirate of Dubai, 10 December 10 2007. The benefits of the event, which consist of a gala dinner and an auction, will go to amfAR, the foundation for AIDS research and which US actress Sharon Stone is the global fundraising chairman for the organisation. AFP PHOTO/KARIM SAHIB KARIM SAHIB / AFP Foto: KARIM SAHIB

'Hvis jeg havde oplevet det samme, så ville jeg ikke have giftet mig med ham tilbage i 2005. Jeg forlod ham den gang på grund af et stofmisbrug.'

Selvom hun umiddelbart er ude og forsvare sin tidligere ægtefælle til en vis grad, så opfordrer hun kvinderne til at skulle bruge tid på at hele sig selv.

'Jeg opfordrer de af jer, der er udsat for misbrug, til at tage skridt mod at helbrede og styrke jer selv til fuldt ud at realisere jer selv.'

Alle anklagerne kom frem mandag, da fem forskellige kvinder – heriblandt Westworld-stjerne Evan Rachel Wood og pornostjerne Jenna Jameson – valgte at stå frem og berette om seksuelle overgreb, psykisk vold og andre former for vold, tvang og intimidering.

Det gik ikke mange timer, før Marilyn Manson blev droppet af sit pladeselskab og to forskellige tv-shows.

Selv reagerede han med følgende udtalelse:

'Mine intime forhold har altid været med samtykke fra ligesindede partnere, uanset hvordan – og hvorfor – andre nu vælger at genfortælle fortiden forkert. Det er sandheden.'