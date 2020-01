Optagelserne er for længst slut, men deltagerne har IKKE glemt, hvad der skete på 'Paradise'.

Der skulle ikke gå længe, efter gårsdagens ‘Paradise Hotel’-afsnit var blevet sent, før dramaet fortsatte.

Efter en nervepirrende parceremoni valgte Christoffer at forlade hotellet, da han ikke følte sig tilpas, og selvom optagelserne for længst er overstået, satte episoden alligevel gang i følelserne hos en række deltagere.

Christoffer, Tobias, Casper og Daniel er dermed endt i lidt af et drama, hvor Christoffer står på den ene side med de tre andre paradisoer på den anden.

På sin Instagram-story kunne Casper dele en samtale, han havde haft med Christoffer, der forinden havde kaldt ham og nogle af de andre ‘Paradise’-drenge for tabere og små kællinger.

'Vi andre har været stille omkring det hele og accepteret, at sket er sket. Produktionen fremstiller Christoffer som et offer, hvilket ikke helt er sandheden. Men nu vælger Christoffer at dele sin holding om os andre med offentligheden, og så må sandheden frem,' skriver Casper og fortsætter:

'Jeg gider ikke kaste med mudder. Fortæl sandheden, Christoffer, eller kom videre.'

Den kommentar udløste en skriftlig dialog mellem de to; Christoffer kalder det et fremragende move og skriver, at karma nok skal ramme både Casper og de andre.

»Christoffer kan slet ikke acceptere, hvad der skete for otte måneder siden,« kunne Casper i går aftes fortælle Realityportalen.

Christoffer meldte sig selv ud

Spørger man Christoffer, er situationen en helt anden. Han blev mindet om, hvordan han blev behandlet på hotellet, da han så gårsdagens afsnit, og derfor havde han skrevet en kommentar om de andre drenge på sin egen Instagram. Til Realityportalen kan han fortælle, at han havde følt sig så dårligt behandlet, at han ikke kunne holde ud at være på hotellet:

»Det her er ikke en sag om Anna. Det drejer sig om tre børnehavebørn, der ikke har selvindsigt,« forklarer Christoffer og uddyber:

»De drenge (Casper, Daniel og Tobias, red.) har fået storhedsvanvid og er for stolte til at anerkende deres fejl og mangler. Hvis folk bare vidste, hvor falske og egoistiske de er. De kan ikke se udover deres egen næsetip, og de lyver og nedgør andre mennesker for at blive bedre stillet. Sympati ved de ikke, hvad er.«

Den udtalelse er Tobias ikke enig i:

»Christoffer lever højt på medlidenhed, mens vi andre bliver fremstillet som skurke. Vi har mange gange prøvet at hjælpe ham, fortæller Tobias, der havde et godt indtryk af Christoffer i starten og så ham som en godhjertet, lidt stille fyr.«

»Men manden havde ingen situationsfornemmelse! Vi prøvede at hjælpe ham gennem de første 4-5 dage, men han ville eller kunne ikke lytte. Vi kunne ikke gøre mere, og så blev vi nødt til at trække os. Det var ham selv, der meldte sig ud af fællesskabet, og det fik ham så til at føle sig udenfor.«

Voksenmobning

For Christoffer føltes situationen helt anderledes, og inden det kom så langt, at han meldte sig ud af programmet, havde han involveret produktionen i sine tanker:

»Drengene havde ingen respekt for deres omgivelser. Jeg havde det i forvejen svært med at skulle filmes, så jeg var på udebane. Efter bare fire dage sagde jeg til en af redaktørerne, at jeg følte, det var voksenmobning. De er iskolde, de drenge dér,« fortæller Christoffer Realityportalen og fortsætter:

»De havde håbet på en sæson, hvor jeg blev kørt midtover. At de holder mig udenfor er en ting, fred være med det, men at de har et behov for at nedgøre andre for hæve sig selv, det finder jeg ikke fem potter pis værdigt.«

På sin Facebook-profil har Christoffer i dag udgivet et længere opslag, hvori han skriver, at på trods af, at han var presset fra dag et på grund af sin partner (Anna, red.), så var det “Daniel og hans slaver”, der kørte ham ned og fik ham til at forlade hotellet, fordi han ellers ville skulle lave for meget om på sin egen person.

'Jeg smuttede fra hotellet, fordi jeg skulle lave om på mig selv som person, ikke fordi jeg følte mig ensom. Men ellers kunne jeg ikke være sammen med menneskene derinde. Jeg skriver dette opslag for at sætte fokus på dig, lige præcis dig, så du ikke kommer ud i en situation, hvor du er nødt til at lave om på dig selv på baggrund af et fællesskab eller lignende. Du er fantastisk som du er, og der er ingen grund til at lave om på det!'

En af dem, der har kommenteret opslaget, er Daniel, der ellers ikke har sagt noget om episoden endnu. Han deler en besked fra Christoffer, hvori han skriver, at han har stor respekt for Daniel, og at han havde håbet, de kunne have hængt mere ud på hotellet, fx som træningspartnere. Daniel forstår ikke beskeden, nu hvor Christoffer disser ham. Og det gør Tobias heller ikke:

'Christoffer har selv startet den her episode. I stedet for at svine os til, kunne han bare sige, at han ikke kunne klare mosten dernede. Jeg dissede jo heller ikke de andre, da jeg tog hjem fra ‘Robinson’. Men manden har fået storhedsvanvid og er ikke særlig glad for os andre.'

Realityportalen har forsøgt at få yderligere kommentarer fra både Daniel og Casper, men de er ikke vendt tilbage endnu.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk