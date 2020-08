Sofie Lindes telefon må have bimlet og bamlet konstant siden hendes dundertale til 'Zulu Comedy Galla' onsdag aften.

Utallige journalister fra hele landets aviser - deriblandt B.T. - har gentagende gang forsøgt at få en kommentar fra 'X Factor'-dommeren, der på nær et følelsesladet Instagram-opslag har været stille som en mus.

Fredag morgen valgte Sofie Linde dog at tage bladet fra munden for første gang.

Det gjorde hun i et interview i P1 Morgen, hvor hun blandt andet løftede sløret for, hvorfor hun blandt andet valgte at bruge sin taletid til showet på at fortælle historien om en »magtfuld mediemand«, som angiveligt forsøgte at afpresse hende til et blowjob.

»Min præmis for at sige det, jeg gjorde, var at understrege, at man i virkeligheden godt kan sige nej, og at det hele nok skal gå alligevel,« siger hun i P1 Morgen.

Til 'Zulu Comedy Galla' fortalte Sofie Linde, at den »magtfulde mediemand« truede med at ødelægge hendes karriere, hvis hun ikke »suttede hans pik« til den julefrokost, de begge deltog i.

Sofie Linde fortæller i interviewet fredag morgen, at hun efter episoden spekulerede meget på, hvorvidt hun skulle have sagt ja.

»Dengang brugte jeg meget tid på at spekulere over, om jeg havde dummet mig, og om det blev farligt for mig og min karriere, men som voksen er det jo soleklart, at han var en idiot, og at det uanset hvad ikke ville være en pris, der var værd at betale,« siger hun og fortsætter:

Sofie Linde under sin dundertale, hvor hun også afslørede, at hun er gravid igen. Foto: Martin Sylvest

»Jeg sagde nej, og der skete ikke en skid, og det ville jeg gerne have vidst dengang, for så havde jeg ikke brugt så meget tid på at gå og være nervøs. Så hvis nogen får lignende tilbud, skal de vide, at de godt kan sige nej, og så skal det hele nok gå alligevel.«

Den 30-årige tv-vært fortæller endvidere, at hun gentagende gange i løbet af sin karriere har mødt »magtfulde mænd, der har sagt ulækre ting«:

»Det her var den eneste trussel, men så har der været alle de andre gange, hvor tingene er blevet pakket ind noget, som så er blevet kaldt en joke,« siger hun og fortæller, at der efter hendes mening i en årrække også har været for meget »hyggeracisme« på arbejdspladsen.

Sofie Linde har på intet tidspunkt nævnt navnet på den »magtfulde mediemand«, og det gør hun heller ikke i interviewet i P1 Morgen.

Hun fortæller dog, hvorfor hun har ventet 12 år med at stå frem med historien, og her er forklaringen, at hun først nu føler sig voksen nok til at tage imod slagene, der hører til, når man står frem med den slags historier.

»Jeg er nu der, hvor jeg er rimelig kold i røven,« siger tv-værten kort og kontant.