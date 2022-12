Lyt til artiklen

'Say it with flowers'.

Lyder det ikke umiskendeligt meget som 'Sig det med blomster'?

Det syntes i hvert fald Interflora, som derfor har vekslet et par alvorsord med Bitz Living.

I mange årtier har sloganet nemlig været synonym med blomstertjenesten, men for nylig kunne Bitz Living så lancere en kollektion af glasstel og -vaser, lavet i tæt samarbejde med sundhedsguruen Christian Bitz, under overskriften 'Say it with flowers'.

Efter Interflora kunne vifte med en ekspertvurdering, der siger, at teksten er et brud på blomstertjenestens varemærkeregistrering, har Bitz Living valgt at fjerne overskriften. I stedet for 'Say it with flowers' står der derfor nu 'Wonderful vases' på hjemmesiden.

'Vi har i går haft en god dialog med Bitz Design, og de har uden diskussion valgt at ændre navnet på deres kampagne,' oplyser Interfloras administrerende direktør, Kirsten Ægidius, til Se & Hør.

Christian Bitz har da heller ikke brug for flere kopisager, efter at han i 2016 blev anklaget for at have kopieret et spisestel fra keramikeren Kasper Würtz.

I 2020 tabte han og hans grossist F&H den omdiskuterede sag i Sø- og Handelsretten, hvilket blev stadfæstet året efter.

Parterne ligger i øjeblikket i et retligt slagsmål om erstatning, da Kasper Würtz mener, at han har krav på 40 millioner, mens F&H omvendt kræver tre millioner i erstatning for nogle af de ting, som keramikeren har sagt om sagen i pressen.

Bitz Living har ikke ønsket at udtale sig om Interflora-sagen til ugebladet.