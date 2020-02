Tv-værten Ibi Støving er det hotteste emne på pornosiden Pornhub lige nu, efter hun søndag aften viste sin nøgne krop frem på tv.

Iført intet andet end et lille lyserødt 'Z' placeret strategisk mellem benene gik 45-årige Ibi Støving på scenen ved årets Zulu Awards og slog et slag for menneskekroppen.

»Jeg står her af én grund og én grund alene. Det er for at tale til dem, der dealer med kropsproblemer derude,« sagde den splitternøgne tv-vært fra scenen, inden hun fik selskab af deltagere fra programmet 'Date mig nøgen', som også viste deres vidt forskellige nøgne kroppe frem for hele Danmark og et hujende og måbende publikum.

Men noget tyder på, at flere tv-seere har fokuseret på noget andet og mere håndgribeligt end Ibi Støvings sympatiske budskab om, at en krop er en krop, uanset hvordan den tager sig ud. Efter søndagens tv-show er flere pornohungrende danskere nemlig hoppet direkte ind på pornosiden Pornhub for at se, om de kunne få lov at se lidt mere til Ibi Støvings nøgne krop.

Både 'Ibi Støving' og den udbredte stavefejl 'Ibi Støvring' er blevet populære søgeord på pornosiden Pornhub. Vis mere Både 'Ibi Støving' og den udbredte stavefejl 'Ibi Støvring' er blevet populære søgeord på pornosiden Pornhub.

Således er både 'Ibi Støving' og den udbredte stavefejl 'Ibi Støvring' i skrivende stund de mest populære søgeord på pornosiden Pornhub, hvor de fortsat trender mandag.

Udbuddet matcher dog ikke efterspørgslen, og en søgning på 'Ibi Støving' giver 0 resultater på hjemmesiden.

B.T. ville gerne høre, hvad den populære tv-vært siger til den lumre drejning på weekendens optræden, og hvad den heftige aktivitet på Pornhub siger om modtagelsen af hendes budskab. Men hun er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Fredag, efter at de topløse tv-billeder ramte medierne, gik hun dog på Instagram, efter at flere tilsyneladende havde fået hendes budskab galt i halsen. På de sociale medier kunne man nemlig i timerne efter showet se, hvordan den 45-årige Ibi Støvings krop var et hedt debatemne.

Ibi Støving smed tøjet ved Zulu Awards 2020 for at slå et slag for kvindekroppen. Foto: Per Arnesen/TV 2 Vis mere Ibi Støving smed tøjet ved Zulu Awards 2020 for at slå et slag for kvindekroppen. Foto: Per Arnesen/TV 2

For er det ikke nemt at sige, man skal elske sin krop, når man selv engang har fået en brystforstørrende operation og desuden har en krop, der i høj grad lever op til det eksisterende kvindeideal, lød spørgsmålet, der gik igen flere steder.

Derfor gik Ibi Støving fredag ud og nuancerede sit budskab på Instagram:

'Vi er alle forskellige. Nogle har aldrig farvet hår, nogle har silikonebryster, nogle har fået taget silikonen ud (i mit tilfælde fordi jeg ikke længere havde lyst til at have dem, da de generede mig), nogle er piercede, nogle har tatoveringer, nogle har fået et numseløft, andre træner meget, nogle slet ik',' skriver hun.

'Jeg talte om, at man er smuk, som man er. MEN OGSÅ I ALLERHØJESTE GRAD OM, AT MAN SKAL GØRE, HVAD DER PASSER EN – så længe man passer på sig selv og ikke lader sig diktere af andre mennesker og deres meninger. (...) Og jeg gider egentligt ikke diskutere min krop, og hvad jeg render og laver med den. Mit budskab er netop: Gå ik' op i, hvad andre mener.'