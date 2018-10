Selvom det er seks måneder siden, at stjerneparret Channing Tatum og Jenna Dewan Tatum annoncerede deres skilsmisse, er deres skilsmissepapirer først nu sendt ind.

Efter ni års ægteskab er den 38-årige skuespiller Channing Tatum og den 37-årige danser Jenna Dewan Tatum skilt. Sammen har de datteren Everly på 5 år.

Magasinet People har fået indsigt i deres skilsmissedokumenter, hvor der står, at det var en gensidig skilsmisse, og at de deler forældremyndigheden lige. Stjerneparret annoncerede deres skilsmisse i en pressemeddelelse på Instagram. Dengang skrev de:

'Kære verden. Vi har noget, vi gerne vil sige... Vi har valgt at gå hver til sit som venner. Vi blev forelsket for mange år siden, og vi har haft en magisk rejse sammen... Men nu er det tid til at give hinanden lidt plads,' skrev parret dengang.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Channing Tatum (@channingtatum) den 2. Apr, 2018 kl. 6.13 PDT

Selvom skilsmissedokumenterne ikke har været sendt ind før nu, har der floreret rygter om, at Channing Tatum har fundet kærligheden igen.

Så sent som tidligere på måneden skrev People, at Channing Tatum dater sangerinden Jessie.

Det nu forhenværende par mødtes til indspilningen af dansefilmen 'Step Up' i 2006, som blev Channing Tatum gennembrud. Sidenhen har han været med i 22 Jump Street, Magic Mike og Dear John.

Channing Tatum og Jenna Dewan Tatum blev gift i 2009.