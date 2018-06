'Forsidefruer' er slut, og spørgsmålet er, om Amalie fortsætter med at prøve at blive gravid?

Sæsonafslutningen på ‘Forsidefruer’ løb over skærmen i går på TV3, og sikke en afslutning. Ét er, at vi endelig fik bekræftet, at vi får mere ‘Forsidefruer’, og at Sarah Louise og Janni endte sæsonen i det største skænderi i ‘Forsidefruer’-historien; noget andet er, at Amalies graviditetstest var negativ.

Vi fik et lille smugkig ind i næste sæson, og her ser det ud som om, at Amalie er klar på en festlig aften, og at hun er fuld. Det hænger måske ikke helt sammen med, at man er gravid, og spørgsmålet er derfor, om Amalie fortsætter sit projekt baby?

– Jeg kan ikke sige, om jeg fortsætter mine forsøg på at blive gravid. Det må man vente og se i ‘Forsidefruer’. Jeg kan sige, at man får lov at følge mig som person, og man får lov at følge de valg, jeg træffer. Jeg kan ikke sige, hvad der sker i mit liv. Det må man vente og se, siger Amalie hemmelighedsfuldt.

Var insemineringen TV3s påfund?

Seerne var helt tæt på, da Amalie tidligere på sæsonen blev insemineret på en fertilitetklinik, men det betyder ikke, at TV3 har haft en finger med i financieringen af projekt baby.

– Nej, det er mig selv, der står for det. TV3 har intet med det at gøre. Det er helt og aldeles mig selv, som har stået for det og planlagt det. De følger egentligt bare med, fortæller ‘Forsidefruen’.

Amalie må siges at have inviteret seerne helt tæt på sit projekt baby, og hun har indtil videre kun fået positiv respons.

– Jeg har slet ikke fået noget negativt feedback. Selvfølgelig er nogle folk skeptiske, men min følgekreds og på mine sociale medier har jeg kun mødt opbakning. Mange kvinder har fortalt mig deres historie, så det er rigtig fedt og dejligt, siger Amalie.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår den nye sæson af ‘Forsidefruer’ har premiere.

