Trods dårlige anmeldelser er Morten Kjeldgaard stolt af 'Vild med dans - the musical', og han glæder sig derfor til at få svar på, hvornår han må komme tilbage i forestillingen.

»Jeg er lige kommet op på cyklen for første gang i dag, så det er jo store skridt. Jeg kan også køre bil, så det går okay. Jeg kan desværre ikke danse. Så det tør jeg ikke kaste mig ud i.«

'Vild med dans'-stjernen Morten Kjeldgaard humpede tydeligt, da han torsdag aften ankom til premieren på musicalen 'Den skaldede frisør'. Her fortalte han den fremmødte presse, at han - måske - er på vej tilbage efter den knæskade, han pådrog sig på scenen under en foretilling på 'Vild med dans - the musical'-forestilling fredag.

»Jeg synes selv, det går fremad, men nu må tiden vise, om det egentlig gør det i bund og grund,« siger Morten Kjeldgaard, som tirsdag skal scannes på Aleris-Hamlet.

'Vild med dans'-stjernen Morten Kjeldgaard og kæresten Frederik Haun, der er ejendomsmægler, til premieren på musicalen 'Den skaldede frisør'.

Efter sit vrid i knæet, som opstod under hans allersidste dans i forestillingen, fik han is på og tog hjem, men måtte senere på skadestuen, hvor lægerne konstaterede en forstuvning. Lørdagens forestilling blev aflyst, og de næste 14 dage må han se til, mens hans rolle varetages af en anden af forestillingens dansere.

Morten Kjeldgaard er sikker på, han nok skal blive klar til at vende tilbage, inden spilleperioden slutter sidst i april. Han skal bare lige hvile sig lidt, fortæller han til B.T.

Sablet ned af anmelderne

Premieren på 'Vild med dans - the musical' blev sablet ned af et enigt anmelderkorps, der kastede én og to stjerner efter forestillingen.

B.T. fandt forestilling flad, forvirrende og blottet for charme, Ekstra Bladet kaldte den 'plattenslageri', Jyllands-Posten mente, den aldrig skulle have været skabt, mens Berlingske bemærkede, at ikke engang de medvirkende virkede til at havde lyst til at være der.

Foto: Miklos Szabo

Det var dog ikke tilfældet for Morten Kjeldgaard, fortæller danseren, som er stolt af forestillingen - og som altså ikke ser sin knæskade som en nem udvej.

»Jeg synes, det er så fedt at lave, og folk, der er med, er virkelig søde. Vi har en fest derude, og det er dejligt at møde folk bagefter, som bare synes, det er megafedt,« siger Morten Kjeldgaard, der fornemmer, at publikum kan lide, hvad de ser.

Hvad angår de dårlige anmeldelser, hæfter han sig ved, at han ikke selv står i skudlinjen.

»Jeg har det okay med anmeldelserne. I de få, jeg har læst, føler jeg ikke, jeg personligt bliver rakket ned på. Det er smag og behag, og det er en forestilling, der både kan blive en dreng og en pige, og nogle synes, det måske er lidt noget rod, og andre synes, det er rigtig godt.«