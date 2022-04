Det kan være en overordentlig stor beslutning, når man skal vælge et navn til sit afkom.

Det ved Kylie Jenner og rapperen Travis Scott – hvis borgerlige navn er Jacques Berman Webster II – vist om nogen. De blev nemlig forældre til deres andet barn, en lille søn, i februar, og kort tid efter kunne de afsløre, at den lille ny havde fået navnet Wolf Webster.

Det blev der dog hurtigt lavet om på, da den 24-årige realitystjerne på sin Instagram-profil forklarede, at sønnen altså ikke hed Wolf længere med begrundelsen:' Vi følte ikke lige, at det var ham'.

Hvad, der så er ham, er tilsyneladende ikke sådan lige at finde ud af.

Travis Scott. Foto: zz/ESBP/STAR MAX/IPx Vis mere Travis Scott. Foto: zz/ESBP/STAR MAX/IPx

Khloé Kardashians datter, True Thompson, fyldte tirsdag fire år – og i den anledning havde den flinke moster altså også sendt en flot gavekurv til Kylie Jenners to børn.

På den ene kurv stod navnet, Kylie Jenner og Travis Scotts datter har fået – og beholdt – Stormi, mens der på den anden kurv blot stod 'Baby Webster'.

Og det har altså fået fans til at spekulere i, om parret fortsat ikke har navngivet den lille fyr.

I et nyligt interview med Extra! fik Kylie Jenner det ellers til at lyde til, de har fundet et navn, da hun fortalte:

»Vi har ikke ændret det helt juridisk eller noget, så jeg ønsker ikke at annoncere et nyt navn og ændre det igen. Så ja, vi er bare ikke klar til at dele et nyt navn endnu.«

I anledning af Dronningens fødselsdag 16. april, har vi lavet et portræt af den uforfærdede, lidt skrappe og ret morsomme Margrethe, der stod meget alene, da hun blev regent – og da Prins Henrik blev syg.