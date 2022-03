Martin Jensen og hans kæreste Cassandra Greve er gået fra hinanden.

Parret var ellers netop flyttet sammen i en millionlejlighed på Islands Brygge tidligere på måneden, ligesom den 20-årige stylist var begyndt at arbejde som stylist for sin 30-årige dj-kæreste i 'X Factor'-regi.

Men nu meddeler Martin Jensen på Instagram, at de to ikke længere danner par.

»Efter et virkelig fantastisk halvt år har vi besluttet at gå fra hinanden. Det har været en dejlig tid, men nu har vi erkendt, at vi skal videre hver for sig,« skriver 'X Factor'-dommeren.

Cassandra Greve har fungeret som personlig assistent for Martin Jensen under den igangværende 'X Factor'-sæson, men undervejs i liveshowene har hun også fået lov til at hjælpe til med stylingen.

Men bruddet betyder ikke – ligesom det gjorde med Martin Jensens eksforlovede og stylist sidste sæson Natasha Samsara – at samarbejdet på 'X Factor' stopper.

»Det har været helt udramatisk, og vi vil fortsætte vores gode professionelle samarbejde,« slutter Martin Jensen opslaget, der præges af et ørkenbillede af det nu tidligere par.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Martin Jensen, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser.