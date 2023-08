Rapperen Cardi B er nu blevet meldt til politiet.

Det sker efter, at hun i sidste uge kastede en mikrofon efter en koncertgænger.

Det skriver CNN.

Overfor mediet bekræfter Las Vegas Metropolitan Police Department, at det er koncertgængeren, der har anmeldt sangeren.

Cardi B fik nok, da hun blev ramt af en drink på scenen. Hun kastede resolut en mikrofon efter afsenderen, og nu er hun blevet politianmeldt for det. Foto: Bertrand Guay/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Cardi B fik nok, da hun blev ramt af en drink på scenen. Hun kastede resolut en mikrofon efter afsenderen, og nu er hun blevet politianmeldt for det. Foto: Bertrand Guay/AFP/Ritzau Scanpix

Politiet nævner ikke, hvilken koncert, det drejer sig om. Men adressen er den samme som det sted, Cardi B optrådte.

»Ifølge ofret, var hun til en koncert den 29. juli 2023 på Las Vegas Boulevard. I løbet af koncerten, blev hun ramt af en genstand, som blev kastet fra scenen,« siger en talsmand fra politiet.

Der er endnu ikke foretaget nogen anholdelse i sagen.

Kvinden kastede en drink i hovedet på Cardi B, da rapperen optrådte på Drai’s Beach Club i Las Vegas.

Cardi B reagerede resolut ved at kaste sin mikrofon i hovedet på kvinden.

Straks hastede sikkerhedsfolk til den chokerede kvinde og fik hende ført væk fra stedet.

Ifølge CNN viser en video delt på sociale medier, at Cardi B under koncerten bad publikum om at sprøjte vand på hende på grund af varmen. Men om videoen stammer fra før eller efter kvindens kast er endnu uvist.

CNN har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Cardi B.

Igennem længere tid er der opstået en ny tendens med at kaste ting efter stjernerne på scenen.

Senest er det gået udover Bebe Rexa, der fik en telefon i hovedet, mens også Harry Styles er blevet ramt af kasteskyts.

Herhjemme truede Andreas Odbjerg i begyndelsen af juli med at forlade scenen, da der blev kastet ølkrus og andre genstande op på scenen til en koncert i Løkken i Nordjylland.