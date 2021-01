Efter først en større Metoo-ballade og derefter annonceringen af en separation, har Jens Gaardbo og hans kone nu sat parrets luksuslejlighed til salg.

Og har du 12,5 millioner kroner i overskud, så kan du blive den nye indehaver af villalejligheden på 158 kvadratmeter med kig til Øresund.

Med i prisen får du ud over den eksklusive beliggenhed på Rosavej i Klampenborg (som er en af nabovejene til Emiliekildevej, hvor prins Joachim og prinsesse Marie har en villa) en lejlighed i hele to etager og med ‘to eventyrlige terrasser’, som mægleren Estate kalder det.

Og er du glad for at lave mad, kan du sikkert finde glæde i et ‘eksklusivt køkken fra Handcrafted Interior'. Desuden er der også et ‘smagfuldt badeværelse’ samt egen have med drivhus/ værksted.

Jens Gaardbo og hans kone Pernille har boet i lejligheden siden 2003. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Jens Gaardbo og hans kone Pernille har boet i lejligheden siden 2003. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Det er Jens Gaardbo selv, der gør opmærksom på, at lejligheden er sat til salg. På sin Instagram profil skriver han:

»Skal man, så skal man. Lejlighed til salg«, hvorefter han deler et link af herligheden.

Lejlighedssalget kommer efter nogle uger med meget opmærksomhed omkring Gaardbo. Først blev den 64-årige vært afskediget fra TV 2, efter at stationen havde fået lavet en ekstern kulturundersøgelse, der afslørede, at Gaardbo i sin tid som TV2's nyhedschef i årene 1997 til 2003 havde udvist dårlig dømmekraft.

Gaardbo erkendte, at ‘der var eksempler på dårlig dømmekraft’.

Pernille Gaardbo og Jens Gaardbo blev gift i 1996. Foto: Ole Bjørk Vis mere Pernille Gaardbo og Jens Gaardbo blev gift i 1996. Foto: Ole Bjørk

»Det tager jeg nu ansvaret for og konsekvensen af,« lød det fra værten.

I sidste uge kom det så frem, at Jens Gaardbo skal skilles fra sin kone gennem 20 år, Pernille Gaardbo. Det oplyste værten selv i en pressemeddelelse, hvor han fortalte, at de var blevet separeret.

Han forklarede også, at hans nylige afskedigelse fra TV 2 ikke har forbindelse til separationen med Pernille Gaardbo, som han har været gift med siden 1996:

»Det er vigtigt for os begge at fastslå, at min afskedigelse og baggrunden for afskedigelsen ikke er den direkte årsag til vores separation. Pernille har kendt til sagen i detaljer og været en stor støtte for mig i hele forløbet.«

Men den turbulente periode har alligevel sat sine spor i familien, og derfor har parterne brug for en ny start:

»Når det er sagt, så har alt dette naturligvis ramt os og vores familie meget hårdt. Det har haft store følelsesmæssige omkostninger for os. Nu har vi brug for tid hver for sig, men også til at opbygge en ny relation mellem os. Vi bor fortsat under samme tag, og der er fred mellem os. Men vi forventer at flytte hver til sit i løbet af foråret.«

B.T. har været i kontakt med Jens Gaardbo, der ikke ønsker at kommentere hussalget.

Både Jens og Pernille Gaardbo har dog lidt at glæde sig over trods de triste omstændigheder for boligsalget. Parret kommer nemlig til at score en pæn formue på deres lejlighed.

Gaardbo-parret købte den i 2003 til 3,53 millioner kroner. Dermed kan de score knap ni millioner kroner, hvis lejligheden bliver solgt til den nuværende udbudspris.