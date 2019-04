Efter at have dannet par i mere end syv år har den britiske verdensstjerne Adele og hendes ægtemand - Simon Konecki - valgt at gå fra hinanden.

»Adele og hendes partner er blevet separeret.«

Sådan lyder det i en udtalelse fra sangerindens talsmænd - Benny Tarantini og Carl Fysh - i en mail til nyhedsbureauet AP.

»De er forpligtet til at opdrage deres søn kærligt sammen. Som altid beder de om respekt for deres privatliv. Der vil ikke komme yderligere kommentarer,« slutter udtalelsen.

Selvom den populære 'Hello'-sangerinde har fået stor succes med sine personlige tekster, har hun altid holdt kortene meget tæt til sig, når det kom til forholdet til den 15 år ældre forretningsmand.

De to har dannet par siden 2011, og i sommeren 2012 afslørede 30-årige Adele selv, at de ventede deres første barn sammen.

Nogle måneder senere kom sønnen Angelo til verden.

Sammen har familien levet et stille liv i skiftevis England og USA. I 2016 gav sangerinden et sjældent blik ind i privatsfæren, da hun i et interview med Vanity Fair fortalte, hvorfor hendes forhold med Simon Konecki fungerede:

»Jeg har intet ønske om at være sammen med nogen i underholdningsbranchen, fordi vi alle har store egoer,« fortalte hun og fortsatte:

»Han (Simon, red.) er ikke truet af noget af det, jeg går efter i mit liv, og det er helt fantastisk.«

I marts 2017 fortalte Adele under en koncert i den australske by Brisbane, at hun var blevet gift.

Fra et tidligere forhold har 45-årige Simon Konecki en datter.