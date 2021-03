Det er ikke længe siden, at Jesper Groth og kompagnonen Laurits Emanuel kunne juble over en sejr i 'Melodi Grand Prix', som gruppen Fyr & Flamme.

Men nu jubler Jesper Groth over noget helt andet – nemlig kærligheden, der blomstrer.

For over for Se & Hør bekræfter han, at han har fundet sig en kæreste. Men han er tilsyneladende ikke helt klar over, om hun har lyst til at blive vist frem.

»Det er ikke sikkert, at hun vil være en del af det her cirkus, men hun er fantastisk, og hun har støttet mig i det her ('Melodi Grand Prix', red.),« siger det 32-årige multitalent.

Jesper Groth under pressemødet på Sygeplejeskolen III i Valby, mandag den 19. oktober 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Jesper Groth under pressemødet på Sygeplejeskolen III i Valby, mandag den 19. oktober 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

'Sygeplejeskolen'-skuespilleren lægger ikke skjul på, hvad hun betyder for ham, selv om de ikke har kendt hinanden længere end et halvt år.

For nuværende forbliver kæresten dog navnløs, lyder det fra skuespilleren, der tilføjer, at han heller ikke regner med at have hende med til 'Eurovision' i Holland.

Det er blandt andet på grund af coronarestriktionerne i Holland, som kan være en forhindring for hendes tilstedeværelse.

Udover en billet til Holland har gruppen Fyr & Flamme også offentliggjort en lille turné i Danmark, hvor de besøger de største byer og giver koncert.

Tidligere har Jesper Groth dannet par med bloggeren Joy Fryd Larsen.