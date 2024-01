Rygterne har efterhånden floreret en del tid, men den notorisk private filmstjerne satte aldrig et ord på det.

Nu løfter den amerikanske sanger og skuespiller Halle Bailey dog sløret for, at der var noget om det:

For hun er blevet mor for første gang.

I et opslag på Instagram har den 23-årige Halle Bailey – der især er kendt for sin hovedrolle i sidste års nyfortolkning af filmen 'Den Lille Havfrue' – delt et billede af en lille hånd i sin:

»Selvom vi kun er et par dage inde i det nye år, var det største, 2023 kunne have gjort for mig, at give mig min søn,« skriver hun til billedet:

»Velkommen til verden, min halo,« skriver hun videre.

Den kommentar koblet med det lille armbånd, der sidder rundt om den lille drengs arm, hvorpå der ligeledes står 'Halo', får flere amerikanske medier til at formode, at det også er drengens navn.

»Verden er desperat efter at møde dig,« slutter Halle Bailey sit opslag efterfulgt af en blinkende smiley, hvilket kan henvise til den seneste tids massive rygter, der har floreret om, at hun var gravid.

Privat danner hun par med den 26-årige rapper DDG – med det borgerlige navn Darryl Dwayne Granberry Jr.

Hun kommenterede aldrig selv de rygter, mens de stod på.

Privat danner hun par med den 26-årige rapper DDG – med det borgerlige navn Darryl Dwayne Granberry Jr.

Det er parrets første barn.