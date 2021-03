Ni gange. Mindst.

Det er antallet af gange, som Jay Leno har joket med, at koreanere spiser katte og hunde siden 2002.

Og det er blandt andet årsagen til, at den populære talkshowvært nu går ud og undskylder for at have været racistisk mod asiater. Det skriver blandt andre Page Six og Variety.

Ifølge de amerikanske medier er vittighederne blevet lavet i perioden fra 2002 til 2012 under Jay Lenos talkshow 'The Tonight Show'.

Ved en af vittighederne, der blev lavet i 2002, modtog tv-kanalen NBC efterfølgende flere end 48.000 klager.

I vittigheden jokede Jay Leno med, at den sydkoreanske skøjteløber Kim Dong Sung skulle have spist sin hund, efter han tabte til amerikanske Apolo Ohno til OL.

NBC gav dengang Jay Leno en reprimande og bad ham om at stoppe med at lave den slags jokes.

Det skete dog bare ikke.

Jay Leno har i en lang årrække været vært på talkshowet 'The Tonight Show'. Foto: ODD ANDERSEN

I hvert fald har Media Action Network for Asian Americans (MANAA) kunnet dokumentere, at den kendte vært mindst otte gange efterfølgende har lavet lignende racistiske jokes om asiater på trods af, at klagerne fortsatte med at strømme ind.

Og det har altså nu fået Jay Leno til at give en officiel undskyldning, som han har udsendt i fællesskab med MANAA.

»På det tidspunkt, jeg lavede vittighederne, var der udbredt indstilling, der lød, at nogle grupper af mennesker altid vil finde noget at klage over, og at man derfor ikke burde bekymre sig om det,« siger Jay Leno i udtalelsen og fortsætter:

»Hver gang, vi modtog en klage, var der to sider af diskussionen. Enten 'vi må tage os af det'-tilgangen eller 'rend og hop, hvis I ikke kan håndtere en joke'-tilgangen. Og alt for ofte valgte jeg den sidste tilgang, selvom jeg i mit hjerte vidste, at det var forkert, og det er derfor, jeg bringer denne undskyldning.«

I udtalelsen, som blev udsendt onsdag, påpeger Jay Leno endvidere, at han dengang 'oprigtigt anså vittighederne som værende harmløse'.

Undskyldningen fra Jay Leno kommer i kølvandet på det masseskyderi i Atlanta i sidste uge, hvor en gerningsmand skød og dræbt otte mennesker – deriblandt seks asiatiske kvinder.

Den kommer desuden i kølvandet på en statistik, der viser, at vold mod asiater i USA er steget markant.

En stigning, som ifølge MANAA blandt andet skyldes retorikken fra den tidligere præsident Donald Trump samt spredningen af coronavirus, som mange amerikanere giver Kina skylden for.

Til stigningen i vold mod asiater siger Jay Leno følgende i sin undskyldning:

»Jeg blev chokeret og ked af det, da jeg hørte, hvad der sker med mine medborgere i de asiatiske lokalsamfund. Jeg vil være dybt berørt og meget flov, hvis nogle af mine ord på nogen måde har været medvirkende til den stigning i vold.«