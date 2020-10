Længe har amerikanske og britiske medier spekuleret i, om Adele og Skepta har fundet kærligheden i hinanden.

Så sent som onsdag har People udgivet en historie med en såkaldt »anonym kilde tæt på sangerinden«, der bekræfter, at den 32-årige sangerinde og den 38-årige rapper dater. Forholdet er endda »være blevet hedt de seneste par måneder«, lyder det fra kilden.

Nu tyder alt dog på, at det ikke er helt sandt. I hvert fald hentyder Adele i et opslag på Instagram til, at hun og Skepta ikke er romantisk involveret.

Uden direkte at sætte ord på rygterne, gør hun det i hvert fald klart, at hun ikke er romantisk involveret med nogen. Således skriver hun:

'Glædelig halloween. Jeg vender tilbage nu for at være den (single) kattedame, som jeg er. Peace out indtil næste år.'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Adele (@adele) den 28. Okt, 2020 kl. 11.16 PDT

'Hello'-sangerinden blev sidste år skilt fra sin partner gennem syv år, Simon Konecky.

De underskrev i september 2019 skilsmissepapirerne efter at have været separeret siden april. De to nåede at være gift i to år og fik sammen sønnen Angelo.

Kort tid efter skilsmissen opstod rygterne om, at der skulle være opstået en romance mellem hende og Skepta.

De to har kendt hinanden i årevis og har løbende skrevet rosende ord til og om hinanden på Instagram.

Blandt andet delte Adele tilbage i 2016 et billede af Skepta med teksten 'Tottenham Boy' og et hjerte. De er nemlig begge fra London-bydelen.

Ingen af dem har dog nogensinde sat ord på deres relation.